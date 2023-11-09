藍白合談不攏，近期雙方仍不斷隔空喊話，但對於共推一組總統候選人卻無共識。根據《ETtoday民調雲》今(9日)公布最新的調查，此次總統大選各參選人喜好度，討厭民眾黨總統參選人柯文哲的比例相較上次大增14.5個百分點，來到42.3%，成為討厭度最高者。

該民調詢問民眾「無論您是否會投給○○○，請問您對於○○○的喜好度如何?」以下為各參選人的喜好度：

●民進黨賴清德的喜好度為33.0%（非常喜歡22.2%、有點喜歡10.8%）、討厭度為39.5%（非常討厭29.4%、有點討厭10.1%）、不喜歡也不討厭為27.5%。

●國民黨侯友宜的喜好度為27.3%（非常喜歡11.8%、有點喜歡15.5%）、討厭度為32.0%（非常討厭17.3%、有點討厭14.7%）、不喜歡也不討厭為40.7%。

●民眾黨柯文哲的喜好度為29.6%（非常喜歡13.2%、有點喜歡16.4%）、討厭度為42.3%（非常討厭25.6%、有點討厭16.7%）、不喜歡也不討厭為28.1%。

●鴻海創辦人郭台銘的喜好度為17.9%（非常喜歡4.1%、有點喜歡13.8%）、討厭度為33.9%（非常討厭15.8%、有點討厭18.1%）、不喜歡也不討厭為48.1%。

四人中，以柯文哲的討厭度最高，郭台銘的喜好度最低。

該民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年11月7日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,163份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.87%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年9月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。