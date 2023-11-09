倒扣盒裝豆腐時常發生豆腐破碎的慘況，家事達人陳映如說，開封豆腐前可將盒子底部其中一角先剪開，讓空氣進入，如此一來就能倒出完美的豆腐，不少網友大讚又學到一招，但也有人說，不管使用任何方法，前提是封膜要完整撕開。

陳映如於個人臉書粉專指出，市售的盒裝豆腐要倒扣時，經常會導致豆腐破掉、不完全，撕除豆腐盒封膜前，可將豆腐盒反過來，用剪刀把其中一角剪開，讓空氣進入，倒出來的豆腐就完整無瑕。她提醒，倒放豆腐切角時，仍要注意角度，不可剪太多，以防剪到豆腐。

貼文吸引婆媽關注，「結果剪到豆腐，還是破了」、「讚！學到一招，來試試看」、「謝謝老師分享」、「煮這麼多次，沒完整倒出豆腐過。」

過去也有網友在臉書社團《爆廢公社》分享完美取出豆腐的方法，包括把裝豆腐的盒子切對半再取出，或是倒過來，讓底盒朝上拍一下再倒，但不管用何種方法，封膜一定要完整撕開。