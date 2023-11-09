民歌49高峰會PRO升級版將於明年2月17日在台北小巨蛋舉行。（寬宏藝術提供）

「2024民歌49高峰會PRO升級版」將於明年2月17日在台北小巨蛋舉行，由施孝榮領軍，集結殷正洋、周治平、王瑞瑜、李明德、王中平、鄭怡、趙詠華、金智娟、王海玲、于台煙、許景淳、周子寒、王新蓮，攜手為歌迷演繹時代金曲。令歌迷不捨的是，2025年即將迎來最後一場「民歌50高峰會」，施孝榮感性說道：「離說再見的日子已漸漸接近，讓我們珍惜每次的相遇，2024的演出將全面升級，大家可以好好期待。」

經過10幾年的努力，在眾人的殷殷期盼之下，「民歌高峰會」終於唱進台北小巨蛋，且幾乎年年舉辦，此次升級版的「民歌高峰會」不僅是演出場地變大了，整體投入的精神、時間、壓力都更甚以往，也找來王牌製作人陳鎮川的團隊合作，節目的內容、舞台全面升級，要讓歌迷在回味金歌的同時，視覺和聽覺都能有不同於往年的享受。談到這次演出會不會有驚喜橋段的安排，施孝榮說：「每年演出前，都會有人問我這個問題，而我每次的答案都是不知道！可是，每次演出都會有亮點出現，其實都是我在策劃內容時的靈光乍現！大家進場看表演就知道了！」

此次演出陣容依舊吸睛，一字排開皆是歌王歌后等級，除了施孝榮外，也力邀曾參與「民歌高峰會」的殷正洋、周治平、王瑞瑜、李明德、鄭怡、金智娟、王海玲、于台煙、許景淳、周子寒、王新蓮，以及首次加入陣容的王中平和趙詠華，施孝榮表示，從民歌45開始，便把參與演出的歌手範圍拉寬，「民歌高峰會」強調的是你我心中美好質樸的年代與回憶，所有參與過的人都可以是邀約的對象，除了曾參與過的歌手外，這次更邀請了王中平和趙詠華，期待激發更多音樂火花。

後年的「民歌50高峰會」，即將為「民歌高峰會」畫下完美句點，施孝榮說道：「一轉眼20年過去了！沒想到當時的一個想法居然可以走得這麼久，要謝謝所有曾經參與的歌手，更要謝謝一直支持我們的所有歌迷，雖然離別是必然的，但是想到後年在台上唱最後一首歌的時候，我已經開始覺得有點鼻酸。」對於即將在後年功成身退，施孝榮對於一路相互扶持的音樂人，以及給予支持和鼓勵的朋友們，內心的感謝難以言語，所有歌手紛紛表示，將於「2024民歌49高峰會PRO升級版」盡全力演出。演唱會門票14日在寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商啟售。