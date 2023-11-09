為擴大國際參與，外交部11月17日舉辦「2023NGO領袖論壇」，將邀請具聯合國諮詢地位的非政府組織會議（CoNGO）會長鮑帝斯塔以及「國際女法律人聯盟」（FIFCJ）副主席史考特來台擔任主講人，會中將討論性別平權、青年參與等議題，並展現我國的經驗與成果。

由外交部非政府組織國際事務會主辦的「NGO 領袖論壇」今年邁入第四屆，執行長王雪虹今天在例行記者會指出，今年度「2023 NGO領袖論壇」以「強化普世價值聯盟：台灣公私協力與全球公民社會連結」為主軸，強調台灣位居民主社群對抗全球威權主義最前線，堅定與各國及公民社會守護自由民主及人權等普世價值。

她說，論壇上午場將進行2位INGO領袖的主題演講：CoNGO會長鮑帝斯塔將分享與聯合國體系相關組織互動經驗，並提供我NGO國際參與的建言；史考特也將分享她推動性別平權的經驗，史考特活躍於國際婦權界，曾多次參與外交部「台灣性別平等週」活動，有助於國內相關領域NGO強化國際連結，進行深度交流。

論壇下午場的重頭戲是在國內紮根的INGO與NGO分享在地合作計畫，兩場主題討論分別聚焦民主人權以及性平與青年培力，主題為「強化民主價值聯盟—公私協力對抗威權擴張」及「建立多元夥伴關係—促進包容社會及青年參與」。

會中將邀請國內外NGO包括「自由之家」、「弗里德里希諾曼自由基金會」（FNF）、「公民監督國會聯盟」、「台灣民主實驗室」、「台灣經濟民主連合」、「台灣同志諮詢熱線協會」、「開放文化基金會」及「台灣青年民主協會」等代表分享合作經驗，並探討如何透過夥伴關係促進我NGO與國際接軌，增進台灣全球影響力。

王雪虹表示，外交部自109年起積極協輔重要INGO來台設點已逐漸展現成果，這些INGO陸續與國內NGO合作在台推展多項在地計畫，其中以開放國會、資訊作戰、性別平權與青年培力等議題為主要領域，展現我國公私協力維護共享價值的經驗與成果。

她說，外交部期盼每年透過論壇提供公共對話平台，深化國內外NGO交流及政府與公民社會的夥伴關係，並持續促進台灣NGO的國際參與能量。