以色列部隊和哈瑪斯武裝分子今天似在加薩市近距離交戰。以色列國防軍稱，自戰爭爆發以來，他們已摧毀了130個哈瑪斯地道豎井。

路透社報導，以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）今天表示，作戰工程人員運用爆破裝置摧毀巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）地底下蔓延數百公里的地道網絡。以軍說，目前為止，他們已摧毀了130個地道豎井。

以軍表示，其部隊已經推進到加薩市（Gaza City）中心地帶，也就是哈瑪斯主要據點和加薩走廊（Gaza Strip）最大城市。

另一方面，哈瑪斯稱他們的戰士讓對方損失慘重。

哈瑪斯武裝支翼今天發布的影片看似顯示，加薩市遭炸毀的建築物旁爆發一場場激烈的巷戰。

根據哈瑪斯及另外一個武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）消息來源說法，哈瑪斯戰士利用地下隧道進行埋伏，頑強抵抗以色列戰車。

哈瑪斯今天發布的影片顯示，戰士跑過廢墟後停下來用肩射式飛彈攻擊以軍戰車。另一段影片則看見那些人以建築物和垃圾車當掩護，拿步槍進行掃射。路透社無法證實影片的真偽。

流亡的哈瑪斯指揮官艾魯里（Saleh al-Arouri）告訴哈瑪斯的艾格撒電視台（Al-Aqsa TV）說，以色列部隊可能會取得加薩某些地區的控制權。

他說：「但那無法阻止反抗勢力針對軍人和戰車的戰鬥。（以色列）在地面的分布愈廣、愈大，受到的傷害也會越深。」

哈瑪斯10月7日跨境對以色列南部發動襲擊，促使以色列襲擊加薩作為回應。根據以色列的統計，哈瑪斯武裝分子在襲擊中殺害1400人，其中大部分是平民，另挾持約240名人質。以方同時表示，至今有33名以軍陣亡。

巴勒斯坦官員則稱，截至今天為止，以色列的襲擊行動已導致加薩內1萬569人喪命，當中40%是兒童。