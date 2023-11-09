行政院會9日通過《法務部調查局組織法》第5條修訂，將送立法院審議，調查局指出，因中共不斷強化認知作戰，加上新型態犯罪態樣翻新，司法科技調查業務遽增，未來調查局副局長將由原先的2名提升為2到3人，特別主責科技偵查。行政院長陳建仁說，修法是為強化督導資通安全及科技犯罪調查勤務，有助司法調查業務推動。

調查局指出，調查局主責三大業務，分別是國家安全維護，包括內亂、外患及洩漏機密防制、國內安全調查等，第二是重大犯罪調查，如貪瀆、賄選、重大經濟犯罪、洗錢及毒品防制等，第三則是科技犯罪偵查，例如電腦犯罪防制、資安鑑識、通訊監察及鑑識等；當前業務遍布全國，預算員額為2879人。

調查局坦言，近年因應中共不斷增加對我加強認知作戰，網軍綿密入侵我國政府重要機關網站，本局統整資安犯罪相關業務及辦理上級交辦之專案外，並須配合政府重大政策建置相關資訊系統，隨網路數位化時代，新型態犯罪態樣不斷翻新，司法科技調查業務遽增，如強化新興毒品檢驗，研發科技鑑識技術，成立科技偵查相關單位等。

為落實科技偵查專業化，及執行行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領政策、新世代反毒策略行動綱領檢驗業務等政策，調查局說，當前亟需增置科技副首長一名，襄助局長推展科技偵查業務，綜理科技發展、電腦與網路犯罪偵處、資通安全、鑑識科學及通訊監察等科技研發與犯罪調查事項，因此修正組織法將副局長修正為二至三人。

法務部長蔡碧仲出席行政院會後記者會時指出，當前已有偵辦科技發展、電腦、資通安全相關專業犯罪的調查官，已經在偵處，而原有的兩位副局長，分別督導國家安全維護和重大犯罪調查業務，當前需要一名能夠主責有關新型、科技犯罪的副局長。

至於打詐基層人力是否增加，蔡碧仲說，確實有需要人力，行政院也支持，就看人事總處如何調整。