本週五(11/10)上午10:30美國職籃即將上演亞特蘭大老鷹對戰奧蘭多魔術的精彩戲碼，這是兩隊本季首次交手，他們開季至今戰績同為4勝3敗，並列東區第4(前三名是塞爾提克與76人並列的5勝1敗和公鹿的4勝2敗)，究竟老鷹和魔術哪隊可以先拿到本季第5勝呢？

雙方戰力評估，在進攻火力方面老鷹場均得分122.0是目前全聯盟排名第三多的隊伍，由穆雷(Dejounte Murray)和楊恩(Trae Young)組成的進攻雙槍得分爆發力超強，另外亨特(De'Andre Hunter)、伯格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)和貝伊(Saddiq Bey)都是三分線極具威脅的射手，多點開花的攻勢讓對手防不勝防；魔術進攻火力相對來說就比較沒那麼旺盛，除了得分主力華格納(Franz Wagner)外線比較犀利以外，三分線外遠程的攻勢是魔術比較不足的地方，場均得分目前僅108.6聯盟倒數第8。

至於防守方面魔術就很有一套，場均失分僅105.4聯盟第3少，陣中多名球員如班切羅(Paolo Banchero)、艾薩克(Jonathan Isaac)和薩格斯(Jalen Suggs)…等人都是非常靈活且韌性十足的防守悍將；至於老鷹球員在身材平均上偏瘦小，這在防守上就比較吃虧場均失分116.7聯盟倒數第7。

兩軍交鋒是標準的矛盾對決，老鷹進攻砲火猛烈，魔術則是防守至上，週五之役魔術會想盡辦法把攻守節奏拖慢，老鷹外線的攻勢也會受到魔術積極防守的牽制，因此在運彩的大小分玩法首推『小分』，喜歡高賠的朋友們可以考慮不讓分『魔術』勝，進攻會手感失靈但防守不會，因此或許魔術有機會用防守贏得勝利。