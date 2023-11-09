推薦賽事 : 11/10 (五) 08:00溫哥華加人@渥太華參議員

NHL國家冰球本季西區戰力版圖大洗牌，季前被看好的愛德蒙頓油人與明尼蘇達荒野雙雙殞落，年輕的溫哥華加人趁勢崛起，目前戰績高居西區第二，僅次於維加斯黃金騎士。本週加人將留在加拿大進行客場三連戰，首站將前往渥太華挑戰參議員，參議員門將柯皮薩羅(Joonas Korpisalo)狀態低迷，四連勝的加人可望延續勝場紀錄。

加人兩大新星彼得松(Elias Pettersson)與休斯(Quinn Hughes)本季扮演球隊傳導樞紐，本季已合力送出30次助攻。而前兩季陷入低潮的前鋒博瑟(Brock Boeser)終於甦醒，本季至今攻進10球之多，加人進攻端多點開花，本季團隊場均進球數高達4.5球獨走聯盟。但加人本季戰績大躍進的主因是門將德姆柯(Thatcher Demko)的成長，德姆柯職業生涯前5季只有3場完封，本季已繳出2場完封，先發出賽9場有8場失球數在3球以內，場均失球1.61球、救球率0.948皆為生涯最佳紀錄。

參議員本季進攻端同樣展現出色統治力，前探花斯圖茨勒(Tim Stützle)穩定成長，本季依舊是球隊進攻發動機，而今年加盟的老將塔拉聖科(Vladimir Tarasenko)也在替補端帶領年輕球員成長，邁入換血收成期的參議員進攻端後勢看漲。參議員季外以5年2000萬美金網羅明星門將柯皮薩羅，但柯皮薩羅出師不利，本季先發出賽7場都有丟球紀錄，場均失球高達3.44球，門將戰力陷入不設防狀態，也讓參議員陷入連敗泥沼。

加人本季主客場攻擊狀態都維持得相當穩定，近三場客場場均進球高達6球，而參議員防守端持續失守，加人應能在進攻端有所建樹。而加人除了門將

德姆柯防守固若金湯，後衛賀羅內克(Filip Hronek)在藍線上的貢獻也功不可沒，本季場上效率值達到+12，筆者看好攻守近況都穩定的加人能在客場再下一城，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。