蘋果（Apple）共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）據傳今天在墨西哥住院，墨媒報導病因疑為中風，但美媒TMZ引述消息來源說，沃茲尼亞克病情可能是較不嚴重的眩暈。

路透社報導，73歲的沃茲尼亞克排定出席今天下午在墨西哥市聖塔菲區（Santa Fe）舉行的一場世界商業論壇（World Business Forum）活動。

活動主辦單位並未立即回覆置評要求。沃茲尼亞克原定當地時間下午4時20分在論壇發表談話。

路透社無法立即核實沃茲尼亞克住院的消息。

美國媒體TMZ則引述掌握第一手資訊的消息來源報導，沃茲尼亞克演說過後告訴妻子「身體感覺怪怪的」。據報是她堅持沃茲尼亞克去醫院。

TMZ報導說，沃茲尼亞克可能出現眩暈。

沃茲尼亞克1976年與生意夥伴賈伯斯（Steve Jobs）共同創立蘋果電腦公司（Apple Computer）。2011年過世的賈伯斯名氣遠高於沃茲尼亞克，生前除了是備受讚揚的投資者，也曾擔任蘋果執行長多年。

兩人的企業成為個人電腦先鋒，並一路成為全球市值最高的公司，旗下一系列消費電子產品，包括筆記型和桌上型電腦以及iPhone行動手機，都是以設計和功能兼具而聞名。

與沃茲尼亞克網站woz.org有關的人士，都尚未回覆路透社置評要求。