孫協志戲裡和卓文萱下跪求婚。（粘耿豪攝）

孫協志（左）和卓文萱分別飾演魏德聖和其太太。（粘耿豪攝）

孫協志和夏宇童越愛越大方，2人日前在5566演唱會合體共舞，孫協志還在2人經營的YT頻道對夏宇童告白「是重要的存在」，閃瞎眾人。2人合作舞台劇《海角七號》，今（9）日舉行記者會，劇中孫協志摘了一朵野花向卓文萱求婚，問及自己的求婚風格，他說自己按照心情、情緒走，但不會在公眾面前求婚。

夏宇童則害羞說要有鮮花，但不需要車子，要先買房再結婚？「我滿順其自然，沒有一定要怎樣。」在演唱會浪漫合體有動求婚念頭？孫協志否認，認為公事、私事要分開，他話鋒一轉對於外界一再關心結婚進度，他正色說：「該說就會說、不會說就不會說，不要急，這很生活、開開心心，一直問也不會明天發生。」

卓文宣在戲裡飾演孫協志的太太，對於摘野花求婚，她笑說太不浪漫，但以她這幾年對孫協志的認識，她認為戲外如果孫要求婚應該會很周到，「他是個很細心、考慮到很多方面的人。」而卓文萱與男演員許宸瑒（許少瑜）分手一陣子，目前很享受不用報備的單身生活，也透露雖然有追求者，但現階段就是交朋友，不急著談感情，「我現在很開心。」