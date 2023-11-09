大陸河南省新鄉縣6日凌晨4時許，某棟大樓發生一起砍人傷害案，1名男子酒後持刀襲擊妻子與岳母，遭砍2女「渾身血」的逃離，從曝光的電梯監視器可見，1女子先跑進電梯後，隨後再跑來另1名女子，2人搭著電梯到1樓後，便倉皇逃出，最後體力不支倒在大馬路上，路上發現隨即報警處理，警方也循線拘捕砍人男子，2女子經治療後無生命危險。
綜合陸媒報導，河南省新鄉縣於6日發生一起砍人傷害案件，從1處大樓的電梯監視器畫面可見，凌晨4時1處電梯門開啟，一名女子先跑進電梯，隨後另一名女子也跑了進來，隨後電梯門關起來，2人渾身是血，隨後當電梯抵達1樓，2女子倉皇的往外逃，最後，雙雙倒臥在大馬路上，路人發現後也趕緊報警處理。
據報導，經當地警方調查，1名涉嫌男子酒後持刀襲擊岳母與妻子，警方到場後，便將男子控制，並且將2名「渾身血」受傷的女子送往醫院救治，2女子經治療後無生命危險，而涉嫌持刀傷害的男子也被拘留，相關案情有待進一步調查釐清。
消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「太慘了」、「我的天在步X街，那邊距離我不遠」、「我不敢想，我要是去了心理陰影會有多大」、「不管誰，半夜看到兩個人渾身血，都會嚇死」、「我說這案子可不是小機率的隨機發生」。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！
★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。