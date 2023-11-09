大陸河南省新鄉縣6日凌晨4時許，某棟大樓發生一起砍人傷害案，1名男子酒後持刀襲擊妻子與岳母，遭砍2女「渾身血」的逃離，從曝光的電梯監視器可見，1女子先跑進電梯後，隨後再跑來另1名女子，2人搭著電梯到1樓後，便倉皇逃出，最後體力不支倒在大馬路上，路上發現隨即報警處理，警方也循線拘捕砍人男子，2女子經治療後無生命危險。

綜合陸媒報導，河南省新鄉縣於6日發生一起砍人傷害案件，從1處大樓的電梯監視器畫面可見，凌晨4時1處電梯門開啟，一名女子先跑進電梯，隨後另一名女子也跑了進來，隨後電梯門關起來，2人渾身是血，隨後當電梯抵達1樓，2女子倉皇的往外逃，最後，雙雙倒臥在大馬路上，路人發現後也趕緊報警處理。

遭砍傷的岳母和妻子，2人逃出電梯後，疑因體力不支倒臥在大馬路上。（圖／翻攝自微博）

據報導，經當地警方調查，1名涉嫌男子酒後持刀襲擊岳母與妻子，警方到場後，便將男子控制，並且將2名「渾身血」受傷的女子送往醫院救治，2女子經治療後無生命危險，而涉嫌持刀傷害的男子也被拘留，相關案情有待進一步調查釐清。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「太慘了」、「我的天在步X街，那邊距離我不遠」、「我不敢想，我要是去了心理陰影會有多大」、「不管誰，半夜看到兩個人渾身血，都會嚇死」、「我說這案子可不是小機率的隨機發生」。

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