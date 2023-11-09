《來！金來號！》華麗主角群曝光。（HBO提供）

周興哲出席《來！金來號！》發布會。（林淑娟攝）

打造爆款台劇《人選之人─造浪者》的大慕影藝，及口碑音樂劇《勸世三姊妹》的大慕可可，9日舉辦聯合發布會，介紹年底即將開拍的2部新作品及未來計畫，並首度曝光重量級卡司，包括改編自韓國人氣網路漫畫《梨泰院Class》、台灣翻拍的《來！金來號！》華麗主角群「亞洲人氣天王」周興哲，攜手「香港文青女神」袁澧林、「台劇女神」邵雨薇、黃冠智、林思宇、吳思賢、林敬倫一起亮相。

《來！金來號！》將於今年12月正式開鏡，這是大慕影藝與南韓內容娛樂公司KAKAO WEBTOON展開首次國際合作，也是大慕與華納兄弟探索集團合作推出的第三部HBO亞洲原創作品，要把屬於台灣特色的台菜、熱血創業故事及在地人情味輸出國際，由《人選之人》編劇簡莉穎擔任編劇統籌，台北電影獎最佳編劇馮勃棣擔任編劇，劇名設定的「金來」除了是餐廳名稱，更有台語「緊來」寓意，由金獎導演高炳權、曾英庭再度搭檔組合，不僅為故事融入許多在地化元素，更邀來6度入圍金馬最佳造型設計獎的大師許力文團隊加入。

首次曝光的角色形象照令人驚艷，男主角由「亞洲人氣天王」周興哲主演，他表示近期做了許多廚藝功課、學武術柔道，也為符合角色設定首度剃超短髮，是他人生中從未留過的模樣，「頭髮短到我額頭上的傷疤第一次露出來，但我也很期待這樣風格轉變的自己，在造型上更有『從沒看過的周興哲』的感覺，很喜歡這次的突破」。

周興哲說，這次髮型對他是很大的改變，露出的額頭傷疤，很多人以為是為了角色，但其實是小時候受傷留下的疤，這次露出傷疤算是自己的突破，笑說其實傷疤好像剛好符合角色曾「監獄待6年、出海3年」的背景，他也非常喜歡這造型，角色穿著也跟他平常私下風格完全相反。他說這是自己第二個演出的影視作品，每次演戲過程都非常療癒紓壓，他期待趕快進入角色世界，尤其角色很不服輸、想報復的情緒，是他平常生活中沒有的，所以很期待去挑戰這豐富的角色。

曾入圍金馬影后、被譽為「香港文青女神」的袁澧林，更是首次來台參與影集拍攝，她表示當初看完劇本就很喜歡，非常期待在台灣工作，「尤其我飾演網紅出身的餐廳經理，她的聰明機智和生意頭腦，是我讀完劇本就很想挑戰的地方」。

台劇女神邵雨薇則飾演連鎖餐飲霸主經理，她提到很喜歡這個角色在種種抉擇上的掙扎面，「能遇到這個充滿挑戰的角色，真的非常期待開拍」。她透露這次挑戰有點大，年齡跨度從高中生演到30多歲。此外，還要好好把高跟鞋穿好，需要練習，大人的氣勢，需要把腳步踩穩。劇本中做出很多很熱血、充滿幹淨的劇情，希望可以帶給觀眾。

另外還有「金來號」餐廳戰隊成員，由曾獲金鐘迷你劇男配角獎的黃冠智飾演改邪歸正的餐廳服務生，跨界才女林思宇挑戰演出跨性別主廚，她說田調完後更了解跨性別者，聊完會想把他們的故事詮釋出來，因為他們是真實的存在；

影歌雙棲的吳思賢詮釋家族邊緣人的科技宅男，《全明星》男星林敬倫則飾演跟金來號槓上的紈絝富二代長子，笑說跟自己有滿大的差別，第一次飾演份量這麼大的反派，很期待這次拍攝。

大慕影藝過往推出多部金獎作品，包括《我們與惡的距離》、《做工的人》、《人選之人─造浪者》，歷年來一共入圍37項金鐘獎、獲得14項獎項肯定，並於2021年與文策院共同成立「大慕可可」，打造出恐怖影集《都市懼集》、票房秒殺舞台劇《愛在年老色衰前》，今年更投資爆款台味音樂劇《勸世三姊妹》締造亮眼票房成績，持續匯聚更多影視及劇場創作能量。時值大慕影藝創立10週年、大慕可可成立2週年之際，兩家公司在文策院的「2023創意內容大會」系列活動中舉辦「大慕影藝暨大慕可可聯合發布會」，分享2023年底即將開拍的兩部新影集、2024年新作品和未來展望。