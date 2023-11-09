2024總統大選明年1月舉行，為確保各政黨正副總統參選人維安，由國安局特勤中心負責的「安維八號」，此次基本編組計編成4組、220人，於今（9日）舉行成軍典禮，由國安局長蔡明彥親自主持。蔡明彥致詞強調，重點在於確保參選人的人身安全，這是只許成功，不容失敗的任務；務必做到「警衛無縫隙、安維零意外 」。

「安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」由國安局長兼指揮官蔡明彥主持，邀請立法院外交及國防委員會何志偉召委、廖婉汝召委、游毓蘭委員、中央選舉委員會李進勇主委、海委會海巡署周美伍署長、法務部調查局王俊力局長、候選人競選辦公室、內政部警政署、國防部憲兵指揮部及特勤編組單位等機關首長及代表出席觀禮。

蔡明彥致詞表示，這是訓練成果的總驗收，也是真正工作的開始，這次安維八號專精訓練依照任務需求，編排不同的課程內容施教，針對安維任務要求的專業、體能、儀態、精神意志、協調合作、整合運用以及反應能力，都展現具體成果，對這段期間務實努力，表達高度肯定嘉勉。

總統大選是民主國家發展盛事，備受國際各界矚目，國安局負責維護候選人安全，責任重大，總統、副總統選舉將在明年1月13日與立委選舉合併投票，為確保候選人人身安全，特勤中心成立專案編組，將接受未來工作的考驗。在校閱典禮中看到全體人員高昂士氣、依法行政的決心，更倍增達成任務信心。

蔡明彥以特勤中心指揮官身分提出幾點期勉，他強調，國安局協同相關機關執行安全維護任務，這是法定職責，而非為某一黨派或個人服務，重點在於確保參選人人身安全，恪遵「依法行政、行政中立、聯合編組、安全第一 」工作原則，𧫴守「以身作盾、勤務萬全 」信念，務必做到「警衛無縫隙、安維零意外 」。

蔡明彥提及，民主時代的政治領袖必然走入群眾，深入群眾目的就在於希望親民，所以在觀念上，務必講求安全與便民兼顧；在做法上，也必須把握政治、法律、社會、警衛及技術等整體層面執行，塑造專業特勤團隊的素養及形象。

蔡明彥指出，在多元社會裡面，沒有任何事情可靠自己獨立完成，尤其是安全維護工作，更需藉助友軍力量及合作，安維任務是由特勤中心統籌規劃執行，加強與軍、憲、警、調及海巡等機關協調聯繫，以參選人的近身警衛為核心、周邊警衛為重點、全面治安做支撐，發揮統合力量，協力完成任務 。

最後，蔡明彥強調，安維任務是複雜、敏感、重要且艱鉅工作，「這是只許成功，不容失敗的任務」，在任務期間，全體工作人員特令嚴守紀律要求，注意保密工作，各位要把訓練期間所學習的學理還有實務相互結合，精益求精，期待各位做好心理準備，先期完成各項工作規劃及任務；未來可預期選舉的激烈，全體人員應發揮勇於任事團隊精神，貫徹國家所賦予神聖使命。