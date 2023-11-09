《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》世界大賽第八強賽於週日（11/5）結束，晉級準決賽的隊伍，包括3支中國LPL賽區以及1支韓國LCK的隊伍。4支隊伍分別是JDG、BLG（Bilibili Gaming）、WBG（Weibo Gaming）與T1。接下來準決賽的兩場比賽，即將於本週六（11/11）、週日（11/12）開打，分別由BLG對WBG、JDG對T1，比賽採BO5（5局3勝），在虎牙直播、Twitch、Youtube…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過，相關分析如下：

11/11（六）16:00，WBG戰隊 @ BLG戰隊，推薦：不讓分「BLG戰隊」勝

先說WBG，LPL賽區的第4種子，八強賽對上北美LCS賽區的第1種子NRG，最終以直落3的分數，晉級準決賽。與NRG的比賽，過程中WBG藉著TheShy（上路）、Light（下路）、Xiaohu（中路）三位選手的輪番發揮，加上當天NRG選手的競技狀態不佳，輕鬆拿下勝利。全場比賽WBG斬獲48個擊殺、22個死亡，戰損比（Kill to Death ratio）2.18，其中Light打出15／2／12（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同），KDA值13.5，是全場表現最亮眼的選手。再說BLG，LPL賽區的第2種子，八強賽對上LCK的第1種子同時也是最被看好實力能與JDG爭奪本屆冠軍的GEN.G，結果BLG爆冷以3：2的比數，淘汰GEN.G，晉級準決賽。擊敗GEN.G的關鍵，要屬BLG的打野XUN及上路Bin兩位選手在比賽當天的超常發揮。全場比賽BLG斬獲63個擊殺、47個死亡，戰損比1.34，其中XUN打出23／5／32（KDA值11.0）、Bin打出11／13／23（KDA值2.6），狀態極佳。

本場比賽，兩隊選手在八強賽展現出的競技狀態都相當好，不過，考慮到夏季賽兩隊的成績，再加上八強賽兩隊對手的實力，擊敗GEN.G的BLG，相較於WBG，還是有比較高的贏面，因此推薦不讓分可買BLG勝，追求高賠率的朋友，可考慮購買BLG讓分（－1.5局）勝。

11/12（日）16:00，T1戰隊 @ JDG戰隊，推薦：「大4.5（局）」勝

先說T1，LCK賽區的第2種子，在GEN.G遭到淘汰後，T1便成為賽區的唯一希望，八強賽對上LPL賽區的第3種子LNG，最終以直落3的比數且讓對手「一龍未得」（全場3局比賽LNG未獲得一隻小龍）遭到淘汰。在隊長Faker的帶領下，全場比賽T1斬獲34個擊殺、8個死亡，戰損比4.25，T1陣中5名選手都有傑出的表現，過程中LNG幾乎無任何招架之力。再說JDG，LPL賽區的第1種子，也是被看好最有機會奪下本屆冠軍的隊伍。JDG在八強賽對上LCK賽區的第3種子KT，最終以3：1的比數，淘汰對手。全場比賽JDG斬獲50個擊殺、40個死亡，戰損比1.25，其中Ruler（下路）在關鍵時刻挺身而出，全場打出19／3／16（KDA值11.7）的表現，幫助隊伍晉級準決賽。

本場比賽，也是兩大賽區的龍頭之爭，T1在八強賽中展現出國際頂尖強隊應有的樣子，而JDG在本屆賽事的表現也同樣不負其「銀河艦隊」的稱號。兩隊實力接近，相信將是一場龍爭虎鬥的比賽，看好打滿5局，推薦可買大分。