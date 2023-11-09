苗栗縣長鍾東錦9日上午會勘頭份市建國國中慈輝分校校地，研擬改建成幼兒園。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府研擬將頭份市建國國中慈輝分校校地，改建成幼兒園，教育處長葉芯慧負責簡報。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府研擬將頭份市建國國中慈輝分校校地，改建成幼兒園。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市是全縣人口最多，且目前人口仍處正成長的地區，尤其是台積電竹南封測6廠即將營運，帶來年輕科技族群入住頭份市及竹南鎮，將帶來龐大人口，苗栗縣長鍾東錦為擴大提供平價、優質、多元和近便兼具的教保服務，讓年輕族群來到後能減輕照顧負擔，有意利用頭份市建國國中慈輝分校用地興建幼兒園，9日一早舉辦會勘，聽取地方對幼兒園興建計畫及用地規畫意見。

縣府教育處盤點縣內國中小教室餘裕空間現況，發現頭份市后庄地區面臨年輕家長托育需求增加，但鄰近的國小都面臨教室數量緊縮不足的困境，加上學生數仍有持續成長趨勢，無法在國小校園內增設幼兒園。

教育處長葉芯慧表示，后庄、信義、蟠桃等國小多年來都處滿編情況，要增設幼兒園實屬困難，然依據教育部訂定興建公共化幼兒園舍設作業要點規定，公共化比率未達4成的地區，興建幼兒園園舍得以優先補助，而頭份市公共化比率僅逾兩成，符合中央所訂優先補助條件，因此就現況而言，將規畫在建國國中慈輝分校用地興建幼兒園，並保留棒壘球場區塊的完整性，以在未來計畫興建國小校舍。

9日一早，苗栗縣長鍾東錦、副議長張淑芬、議員陳永賢、徐功凡、曾玟學及頭份市長羅雪珠等人，一同前往慈輝分校了解興建幼兒園規畫情形，議員們關注未來安全性以及交通問題，縣長指示教育處結合相關單位研議妥處，並積極向中央爭取經費。

葉芯慧說明，未來在慈輝分校興建的非營利幼兒園預計規畫6班，因應教育部目前推動降低師生比1比12政策，原則上兩歲幼兒專班收托32人、3到5歲收托96人，將來共招生128人，將向教育部申請空間量體、防空避難等設施設備約1億7000萬元經費。

鍾東錦表示，竹南頭份地區相較於新竹的高房價以及受惠於台積電在本縣設置先進封測廠、各家大型廠辦進駐，帶來龐大人口數並急遽成長，因此為了解決托育照顧的負擔，讓年輕人敢生，並讓孩子在寬闊優質的環境中快樂成長，希望能興建幼兒園，吸引更多年輕人願意到竹南頭份就業或就學；而以長遠規畫而言，壘球場區塊將盡可能保留完整土地，未來將作為興建國小校舍使用，讓孩子不要在擁擠的環境中學習，期待獲得各級民意機關的支持與積極協助，將戮力向中央爭取經費以盡快施工，齊心改善孩子就學環境。