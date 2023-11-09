彰化1名70歲的蕭姓老翁，因為呼吸喘、胸悶不適到醫院掛急診，沒想到被醫生發現他大腿水腫，右腿明顯比左腿大，研判可能是下肢深層靜脈栓塞，趕緊通知心臟內科，經檢查發現下肢血塊已經跟著血管進到2側的肺動脈造成栓塞，所幸經緊急溶栓處理，才順利撿回一命。

彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，蕭先生到院時有呼吸喘、胸悶及咳嗽等不適症狀，但經檢測血氧、血壓都算穩定，與肺栓塞低血氧常見的情況不同，但其血液的血栓指數高達8600ng／ml，遠高於正常值500，後來經過電腦斷層發現2側的肺都有栓塞情形，緊急由心臟內科接手治療，送進加護病房。

黃鎧翊說，肺栓塞是心臟通往肺動脈的血管突然被血塊或組織碎片等形成的栓子阻塞，導致肺臟血液灌流不足，出現低血氧等症狀，由於臨床上肺栓塞的症狀並不明顯，通常會有呼吸困難、胸痛、咳嗽或腿部水腫，因此很難主動發現，不過一經發現就有高致命性，就像「隱形殺手」一樣。

彰化醫院心臟內科醫師李翰指出，造成蕭先生肺栓塞的主因是右腿下肢深層靜脈栓塞，且血塊已經從下肢經血管進入肺循環，掉到2側的肺動脈，造成肺部栓塞，臨床症狀和心肌梗塞、胸腔疾病雷同，只要稍一疏忽就會延誤黃金救治時機。

李翰還說，通常此症狀會好發在左腿，在右腿確實少見，所幸在急診很快就被發現是肺栓塞，還能及時搶救，之後必須服用抗凝血藥物避免復發。也提醒民眾，若發現下肢水腫，除了可能是靜脈栓塞外，也可能是心臟衰竭、肝硬化、腎功能不全、腎病症候群等，若發現身體異常，就應盡快就醫釐清原因。