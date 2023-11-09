《我們與惡的距離2》超強卡司曝光。（林淑娟攝）

創下台劇超高討論度重磅續作《我們與惡的距離2》主要卡司，9日在大慕影藝及大慕可可聯合發布會首度曝光，金鐘導演林君陽率領主演周渝民、薛仕凌、謝欣穎、楊貴媚、于子育現身，兩部重磅卡司齊聚星光熠熠。

颳起台劇風潮、備受矚目的話題續作《我們與惡的距離2》，公共電視和CATCHPLAY合資出品，延續第一季的主創班底，由大慕影藝再次出擊，打造全新卡司、全新故事，將於今年12月正式開拍，記者會上更發布《與惡2》前置花絮，曝光金鐘編劇呂蒔媛歷經4年田調撰寫，故事時空在三個年代跨度穿梭，架構龐大複雜，涉及公衛、法律、政治、精神疾病等領域，光主要角色就多達18位、配角約30位，有台詞的人物更多達上百人，讓導演林君陽坦言看完劇本第一反應是「好難」，更形容是《與惡1》加上《人選之人》的雙重難度，「短期之內還沒有看到台灣有人這樣做過，這事情是很興奮的」。

承襲首季直面議題的寫實調性，《與惡2》將深入「社會安全網」、「國民法官」等議題，故事內容橫跨20年，呂蒔媛提到，由於田調過程中喜歡大量閱讀「判決書」，進而帶給她創作上的啟發，「看一個人的犯罪，不是只看他當下的過程，是要看他過去所有的生命歷程，那既然是這樣我們就一起回到20年前吧！」今日發布會更公布首波主要演員，由金鐘視帝周渝民挑戰飾演喪失妻兒的精神科醫生、「得獎機器」薛仕凌演出地方立委、金馬女配謝欣穎詮釋命運坎坷的堅韌母親，金馬影后楊貴媚飾演議員，劇中也是薛仕凌的媽媽，金鐘女配于子育則飾演公衛護士，金獎陣容備受期待。

由於故事跨度20年，周渝民（仔仔）開玩笑說，他打算先進行眼尾拉皮手術「拉成鳳眼」。楊貴媚則開心表是自己滿興奮的，因為人生中過了就過了，只有在戲劇裡可以回頭。導演林君陽還笑說她應該裡面最輕鬆的人吧，因為20年的差別不大。