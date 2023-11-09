黃仁勳和張忠謀夫婦擁抱。(圖/翻攝中時新聞網直播畫面)

李國鼎科技發展基金會今(9)日頒發李國鼎獎予台積電創辦人張忠謀，許多重量級大咖皆出席，包括輝達執行長黃仁勳也協同夫人親自到場致賀。

張忠謀獲頒首屆李國鼎獎。(圖/中央社)

黃仁勳現身恭賀張忠謀得獎。(圖/中央社)

「李國鼎獎」今日下午頒獎，張忠謀在夫人張淑芬陪同下到場，值得關注的是，輝達創辦人黃仁勳也意外現身，夫人陪同在側，黃仁勳還特別和張忠謀夫婦擁抱，場面看起來很溫馨。

許多產業界大老皆出席，除了輝達執行長黃仁勳夫婦外，還包括台積電董事長劉德音、總裁魏哲家及宏碁創辦人施振榮、廣達電腦董事長林百里、富邦集團董事長蔡明忠、環球晶董事長徐秀蘭等多位人士參與盛會。