李國鼎科技發展基金會今(9)日頒發李國鼎獎予台積電創辦人張忠謀，許多重量級大咖皆出席，包括輝達執行長黃仁勳也協同夫人親自到場致賀。
「李國鼎獎」今日下午頒獎，張忠謀在夫人張淑芬陪同下到場，值得關注的是，輝達創辦人黃仁勳也意外現身，夫人陪同在側，黃仁勳還特別和張忠謀夫婦擁抱，場面看起來很溫馨。
許多產業界大老皆出席，除了輝達執行長黃仁勳夫婦外，還包括台積電董事長劉德音、總裁魏哲家及宏碁創辦人施振榮、廣達電腦董事長林百里、富邦集團董事長蔡明忠、環球晶董事長徐秀蘭等多位人士參與盛會。
李國鼎科技發展基金會今(9)日頒發李國鼎獎予台積電創辦人張忠謀，許多重量級大咖皆出席，包括輝達執行長黃仁勳也協同夫人親自到場致賀。
「李國鼎獎」今日下午頒獎，張忠謀在夫人張淑芬陪同下到場，值得關注的是，輝達創辦人黃仁勳也意外現身，夫人陪同在側，黃仁勳還特別和張忠謀夫婦擁抱，場面看起來很溫馨。
許多產業界大老皆出席，除了輝達執行長黃仁勳夫婦外，還包括台積電董事長劉德音、總裁魏哲家及宏碁創辦人施振榮、廣達電腦董事長林百里、富邦集團董事長蔡明忠、環球晶董事長徐秀蘭等多位人士參與盛會。
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