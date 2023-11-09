基隆市改裝噪音車盛行，常造成民眾困擾。基隆市長謝國樑表示，11月14日起將執行「寧靜街坊」專案，針對6大熱點路口於晚間8時至凌晨2時強力掃蕩改裝噪音車，違法就開罰3000元起跳，已達嚇阻之效。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市改裝車輛噪音問題嚴重，尤其在晚間呼嘯而過使民眾無法休息。國民黨市議員宋瑋莉總質詢表示，應從源頭的改裝店家查緝，杜絕改裝噪音車才是治本的方法。基隆市長謝國樑回應，改裝車噪音問題是他非常關心的議題，然礙於法規無法直接禁止店家改裝車輛，但他會在14日開始啟動「寧靜街坊」專案，預計針對6個熱點路口，從晚間8時至凌晨2時大力掃蕩改裝車，抓到違法就開罰3000元，以達嚇阻之效。

國民黨前議長宋瑋莉9日質詢表示，她很感謝謝市府團隊對於許多市政議題都積極回應，但基隆始終有一個問題無法解決，就是改裝車噪音問題。宋表示她住在安一路，每晚大約11時到12時，最少會有一次聽到改裝汽車呼嘯而過，讓她不堪其擾。

宋瑋莉說，警察局雖然也有路檢，但成效不大，因為只有嚇阻作用。宋並舉例，像中山區主要幹道是環繞一圈的，如果警方在協和電廠的文化路一帶查緝噪音，改裝車主就會改去西定路飆，彼此都會通報。宋並認為，應該要追根究柢，去找出改裝排氣管源頭的廠商並查緝，才能徹底解決問題。

謝國樑表示，市府非常關心改裝車噪音議題，也密集開過兩三次會議，目前預計於本月14日啟動「寧靜街坊」專案，於晚間8時至凌晨2時，針對6處容易發生改裝車噪音的街口強力掃蕩，杜絕改裝車噪音問題。

謝國樑說，市府會比照目前新北查辦噪音改裝車的模式，並依據新修訂的「噪音管制法」與相關規定，如果查到違法改裝的噪音車屬實，就直接開罰3000元起跳，以生嚇阻之效。

謝強調，透過直接開罰的方式，也能避免像以往抓到還要先請違規駕駛去複驗，就會有人鑽漏洞，再把有噪音的排氣管改回正常的，藉此規避罰則。

至於查緝源頭店家部分，謝則表示礙於目前法規限制，改裝行為本身在符合規定的前提下，是不違法的，而是改裝排氣管後噪音的結果才會違法，所以針對店家市府會積極勸導，目前也有成效。而警方執行專案部分，也會在既有的執勤時數序實施，不會增加警方的人力負擔。