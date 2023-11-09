昨（8）日是24節氣中的立冬，除了天氣逐漸變冷外，運勢也跟著出現變化。塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，立冬後有些生肖會財運上升，有的則要小心財務風險，例如屬牛的人雖會遇到意外之財，但要注意詐騙陷阱，以免吃虧。

▎生肖鼠：財運比較平穩，沒有太大波動，適合穩健投資或儲蓄，值得注意的是，平時應避免不必要的開支，尤其與朋友相處時，別被牽著鼻子走，要有自己的主見。

▎生肖牛：財運有回升現象，可能遇意外之財或機會，但要注意金錢陷阱或詐騙，小心辨別真假，不要貪小便宜而吃大虧。

▎生肖虎：財運比較低迷，可能會遇到困難與挫折，不過要保持信心和耐心，別輕易放棄或冒險，調整心態找到適合的出路。

▎生肖兔：財運旺盛，可能會有好運或收穫，須注意控制購買慾望，不要過度消費或浪費，懂得感恩與分享。

▎生肖龍：財運比較平淡，沒有太多變化，適合保守投資或理財，多留意自身情緒，別因財務問題而影響心情或人際關係。

▎生肖蛇：財運出現波動，可能會有一些起伏或變故，注意要把握時機，別錯失良機或拖延決策，學會靈活應變，找到最佳方案。

▎生肖馬：財運較好，會遇到新突破與成就，但要注意個人態度，不要因財務方面取得成功後，就變得驕傲或自滿，謹記謙虛和謹慎，以免招惹是非或得罪人。

▎生肖羊：財運偏差，接下來恐會遇損失或失敗，但要保持堅強和勇敢，別因財務困境而氣餒，學著節儉和努力，能夠找到新希望。

▎生肖猴：財運逐漸高漲，生活容易遇好事或贏利，須注意自身行為，別因財務寬裕而放縱，花錢方面要理性且節制，不要引起別人的嫉妒或反感。

▎生肖雞：財運趨於穩定，沒有太多風險或壓力，適合長期投資或規劃，注意未來計畫，別因財務安全而懈怠或固執，要學會創新和改變，找到新的動力。

▎生肖狗：財運比較不穩，容易遇波折或危機，須注意自身判斷能力，別因財務不順而慌張或衝動，懂得冷靜分析，找到最佳解決方法。

▎生肖豬：財運很不錯，可能會有一些收入或成長，注意個人支出，不要因手頭寬裕而浪費，學習節省和投資，找到更好的回報。