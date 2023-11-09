由於中國因不明理由未更新日本錦鯉出口所需的許可，以致日本自11月起停止出口錦鯉至中國。相關人士表示，中方並未透露原因。

日本時事通信社報導，日本各地養殖的錦鯉出口到中國之前，必須在新潟縣內特定機構接受檢疫。

然而中國發給新潟縣內特定機構的許可已於今年10月底到期，儘管日方要求中方更新許可，業界相關人士表示「對方並未回應」。

新潟縣的錦鯉業者表示：「若是出口內容等不完備的話，他們將改善問題，但希望能指出原因。」

錦鯉是近年來頗受海外富裕階層歡迎的觀賞魚，而高價位的錦鯉一隻可要價數千萬日圓。

根據日本農林水產省統計，2022年觀賞魚（不含金魚）的出口額達63億日圓，其中對中出口占最大宗達12億日圓，並推估錦鯉出口額就占了觀賞魚（不含金魚）出口額的大半。

日本時事通信社指出，隨著日中關係降溫，有觀點認為中國以此舉當作向日本施壓的「外交牌」。