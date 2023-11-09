為維護乾淨選風、淨化選舉環境，三峽警分局將秉持行政中立的立場，全力打擊黑金與暴力介入選舉。（三峽警分局提供／劉瑋晴新北傳真）

距離總統大選剩下65天，全國各地檢署查察賄選工作紛紛開跑，新北地檢署除了在今年7月17日揭牌「查察賄選及暴力執行小組」，宣示查緝賄選、防堵選舉賭盤和假訊息介入選舉的決心外，更馬不停蹄至各警分局分享及指導基層員警查賄技巧，今天上午檢察長余麗貞也率主任檢察官陳旭華、周欣蓓及地檢署的查賄團隊抵達三峽警分局，與第一線查賄員警分享查賄經驗與心得。

檢察長余麗貞表示，這次選舉至關重要，攸關國家長治久安，新北地檢署已舉辦期前策略會議，要求各機關應遵循法務部「選舉查察工作綱領」，尤其加強防制「選舉賭盤、境外介選及假訊息（深偽案件）」等不法行為，使選舉公正、和平、乾淨落幕。

主任檢察官陳旭華也特別提醒，這次選舉賄選型態主要會以「贈送禮品、招待旅遊及舉辦餐會」等方式，尤其選舉賭盤更將嚴重影響投開票結果，他也指導員警在查緝賭博案件時，能發揮刨根精神，挖掘選舉賭盤甚及追查金流，能槓上開花查獲境外介選，同時提醒，投開票當天更要注意投開票所周遭的安全維護，他也舉了過去曾出現在投開票所外，利用攝影干擾選舉的案例供執法員警參考。

三峽警分局長許城銘表示，過去傳統用現金買票的賄選方式適用在小選區的選舉，但這次總統及立委選舉較過去不一樣，候選人現金買票不符合成本效益，取而代之的會是利用「假訊息」及「深偽影音」打擊對手的方式，讓自己順利當選，這點也是員警偵辦的重點。

許城銘也說明，為維護乾淨選風、淨化選舉環境，三峽警分局將秉持行政中立的立場，全力打擊黑金與暴力介入選舉，同時針對選舉期間發生的各類假訊息、深偽影音等案件，全力查緝，絕不容許有黑道幫派及境外資金介入選舉，對於任何想要破壞選舉公平的不法份子，絕對會嚴厲查辦到底。