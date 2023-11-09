高雄市旗山區三協里里長劉文寶表示，由於附近居民發現該條通往旗亭巷的300公尺產業道路已遭重車壓損毀壞，機車騎士都必須熄火後慢慢牽車通過，若非當地居民路經，如不小心加速行駛，後果不堪設想。（林雅惠攝）

旗山區台28線產業道路旁一處高約2層樓以上的空地遭人傾倒廢棄物，由於位於代天府宮廟附近，居民連日來聞到惡臭，加上沿路發現該產業道路被重車壓損毀壞，懷疑遭人惡意傾倒有害廢棄物。

高雄市旗山區三協里代天府宮廟附近一塊田地遭人傾倒廢棄物，由於惡臭沖天，加上居民發現300公尺的道路全都龜裂，因此向1999檢舉，里長劉文寶到場關切，表示該里一直以來空氣水源品質不錯，居民害怕受到汙染，加上道路因拖車來回載運廢棄物造成龜裂傾斜，易讓騎士摔傷，盼政府盡快解決汙染，並還給居民一條安全道路。

旗山區台28線產業道路旁一處高約2層樓以上的空地遭人傾倒廢棄物，由於位於代天府宮廟附近，居民連日來聞到惡臭，加上沿路發現該產業道路被重車壓損毀壞，懷疑遭人惡意傾倒有害廢棄物，除通知當地里長外，也向1999專線檢舉。

三協里里長劉文寶及環保局人員昨天上午到現場會勘，環保局人員當場採樣返回調查是否為有害廢棄物。劉文寶說，根據現場人員陳述，傾倒廢棄物疑似為塑膠混和物及建築廢棄物等，是否為有害廢棄物要等環保局最後檢驗結果才知道。

里長劉文寶也向警方報案，警方昨夜在場發現一名貨車司機，經通知他到案說明，另通知地主到案，一旦環保局檢驗出為有害廢棄物，警方將依法偵辦。

劉文寶表示，由於附近居民發現該條通往旗亭巷的300公尺產業道路已遭重車壓損毀壞，機車騎士都必須熄火後慢慢牽車通過，若非當地居民路經，如不小心加速行駛，後果不堪設想，希望市府能夠協助恢復道路。

旗山區公所主秘莊家柔表示，旗山區公所昨日已收到里幹事查報此案，區公所開口契約廠商將安排下周進場修復，希望能盡快還給居民一條安全的道路。