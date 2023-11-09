做任何的醫美項目之前，務必評估風險。來自巴西的29歲女模盧安娜·安德拉德 (Luana Andrade)最近接受抽脂手術，卻在過程中出現併發症，術後甚至嚴重到心臟驟停，不幸造成憾事。

根據每日郵報 (Daily Mail)報導，盧安娜於當地時間6日在聖路易斯醫院接受膝蓋部位的抽脂手術，從醫院發出的聲明中，盧安娜家人聘請私人醫生和麻醉師動此手術，未料進行到一半竟出現併發症，盧安娜發生大量血栓，手術緊急中斷，將她送到重症監護室接受藥物和血流動力學治療；想不到又發生新問題，醫院指出，盧安娜術後約兩個半小時心臟驟停，7日凌晨5點30分被宣布死亡，死因肺栓塞。

盧安娜生前交往2年的男友若昂·哈達 (Joao Hadad)在IG證實噩耗，他貼出小倆口昔日的對視恩愛照，悲慟地寫下：「我心碎了，正在經歷我最大的惡夢，我的一部分離開了，告別我的盧安娜，我的公主，我的美麗...」他回憶這兩年有女友的陪伴，沒辦法用言語表達曾經有多開心，兩人共同創造美麗的故事，並積極地實踐夢想，卻突然發生悲劇，他痛喊：「你比女朋友還要重要，永遠是伴侶，我的愛人。」消息傳開後，一天內超過76萬人按讚、2.5萬網友留言哀悼，其中包含不少藍勾勾名人，例如巴西歌手盧卡斯·盧科(Lucas Lucco)、電視名人卡蜜拉·西米歐尼(Kamila Simioni)等。