眷村文化發展與推廣再啟新篇章！凝聚全台各地眷村二代人士的「中華眷村文化發展總會」於11月8日假台北龍翔園餐廳正式成立，大會選出永慶慈善基金會董事長趙怡當選第一屆理事長。現場匯集眾多來自軍政、企業、媒體、文化等社會各界的眷村菁英，矢言為傳承台灣所獨有且寶貴的眷村文化繼續奉獻心力。

眷村族群為台灣安定繁榮貢獻超卓

中華眷村文化發展總會第一屆理事長趙怡致詞時指出，民國38年前後，一百餘萬軍民隨著國民政府渡海來台，是為近代台灣第二次人口大遷徙。這批來自中原的軍民同胞，不僅以血汗與青春捍衛台灣的生存與安全，也由於他(她)們在政制、財經、交通、文教各方面的銳意革新與建設，為台灣往後數十餘年的繁榮打下了堅實的基礎，帶來長達70餘年的穩定發展。此外，眷村人所具有的剛毅、忠誠、團結等特質以及來自大陸各個省份的傳統習俗與飲食文化，都為台灣社會注入無比的活力，益增其多元文化紛呈的樣貌。

中華眷村文化發展總會第一屆理事長趙怡表示，總會將會串聯各地眷村推廣單位，舉辦多樣活動，為眷村文化努力。(圖/永慶房產集團提供)

匯集各方力量 為眷村持續發聲

趙怡表示，令人遺憾的是，隨著時代變化，眷村陸續被拆遷，眷村歷史漸被淡忘，眷村文化也隨之褪色。目前各地雖有眷村組織，但力量未能集中，資源尚待整合。如今在有志之士的奔走協力下，「中華眷村文化發展總會」正式成立，往後我們期盼所有軍公教人士的後代都能在「愛中華、愛國旗、愛台灣、愛和平」的共識下集結起來，共同為眷村歷史文化的保留與傳續，以及我們父兄長輩精神的發揚而努力，也要為後來者留下珍貴的史實和尋根的軌跡。

共同參與「中華眷村文化發展總會」成立大會的左營眷村子弟，前陸軍總司令陳鎮湘也致詞表示，過去眷村的軍民為台灣的安定發展貢獻巨大力量，這些先賢前輩的故事，不應該就此被遺忘。期盼總會的成立能凝聚各方力量，為眷村發聲，把眷村的光榮故事發揚光大。

為台灣眷村歷史「補白」！眷村活動遍地開花

「中華眷村文化發展總會」成立大會除選出趙怡擔任首屆理事長之外，亦選出27位理事，其中包括立委王鴻薇、前台北市副市長李永萍、資深媒體人李傳偉、前空軍副總司令葛光越、中華婦聯會主委雷倩、青年救國團主任葛永光、東森新聞雲副董事長馬詠睿以及來自雙北、桃園、台中、台南各地的眷村代表人士，並由仲量聯行總經理趙正義擔任常務監事。會中同時禮聘永慶房產集團董事長孫慶餘出任顧委會主任委員、前陸軍總司令陳鎮湘將軍擔任顧委會榮譽主任委員、國際佛光會世界總會副總會長劉招明為榮譽副主任委員。理事會並聘請前海基會副秘書長李慶平擔任總會秘書長、復興崗文教基金會董事長李天鐸和高雄市國軍眷村文化發展協會總幹事孟繁珩擔任副秘書長。

中華眷村文化發展總會表示，隨著總會正式成立，明年起將串連全台各地眷村文化推廣單位，分別舉辦眷村嘉年華、眷村文化論壇及演講座談等活動，並計畫出版眷村文史系列叢書，決心為台灣近代歷史的「補白」，善盡心力。