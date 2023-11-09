中央預計將於2025年完工淡江大橋，台北市政府則在2026年施作淡北道路，在地里長擔憂，平時交通已塞，未來車流量變大，恐變成第二個內湖。民進黨台北市議員林延鳳也要求，北市府必須做相關配套措施，並與在地民眾面對面溝通。交通局長謝銘鴻說明，未來透過匝道儀控握有主控權，控管進入北市車流量。

林延鳳指出，中央已核定淡北道路，淡江大橋也正加速建設中，預計2025年完工。新北市對於北市端的交通維持計畫至今還沒送來，北市站在被動的角色三催四請仍不被理會，讓里長擔憂龐大車流進入北投，並盼能高架化直接連接洲美快速道路，將影響降到最低。

林延鳳質疑，萬一明年可行性評估結果不盡人意，淡北道路又動工，北市府交通局是否還有其他配套？北市府應當說清楚，市長蔣萬安也應和交通局官員一同回到北投，和在地民眾面對面溝通，別把北投鄉親逼到需綁白布條抗議。

關渡里長張淑綢說，現在上班時間、假日要去淡水都很塞，希望未來淡北道路可以直接以高架方式，銜接洲美快速道路，避免車輛進入關渡。

八仙里長黃永清擔憂，北市府沒有做好配套措施，將把大量車輛引到大度路、大業路和承德路，未來北投士林科技園區開發，恐怕又會塞車造成第2個內湖。希望可以在大度路做高架橋，銜接到洲美快速道路，並作相關配套措施，交通局再透過說明會正式向住戶說明。

謝銘鴻回覆，未來淡北道路下到大度路段，在北市境為1.2公里，且北市端從2車道變為1車道，目標將服務水準維持在D級，將以匝道儀控方式，控管進入北市的車流，由北市府握有主動權，減少交通衝擊。此外，淡北道路也有地下化和高架的立體交叉路段，將讓立德路和中央北路的服務水準提升。