歐洲今夏爆發床蝨危機，這種俗稱「臭蟲」的吸血生物隨著旅客入侵海外地區，就連亞洲也無法倖免，日、韓等地都傳出災情。英國則有一對夫妻到埃及旅行，入住的飯店因為臭蟲出沒，業者進行煙霧式殺蟲工作時，疑似太過大意，沒有做好防護隔離措施，竟導致這對夫婦中毒，送醫後仍不治身亡。

Inquests have opened into the deaths of John and Susan Cooper from Burnley who died on holiday at a hotel in Egypt last month. They'd suddenly become ill at the Steigenberger Aqua Magic Hotel in Hurghada. The full results of UK post mortem examinations are expected in a few weeks pic.twitter.com/sfNATZXKhS — BBC North West (@BBCNWT) September 18, 2018

綜合英國《衛報》、《每日郵報》報導，事實上這起悲劇發生在2018年，最近在法醫的協助下重新開庭審理。年過6旬的庫柏夫婦當時偕同親友到紅海觀光勝地胡加達（Hurghada）度假，入住當地的5星級度假村。不料隔壁房間卻傳出有臭蟲出沒，飯店於是派員工進行消毒。

隔壁德籍房客畢比（Dominik Bibi）形容，3名清潔人員拿著超市常見的殺蟲劑，進房間噴灑了一番，再用膠帶把房門封住，前後過程大約只花了10分鐘，實在「算不上專業」。

不幸的是，這個舉動卻帶來致命後果，殺蟲劑經由連通門滲進庫柏夫婦的房間，當晚夫妻倆用過晚餐後回房，聞到空氣中飄來一股「酵母味」，當下不以為意，幾小時後卻開始感到不舒服，等到隔天早上女兒前往查看時，他們已經「病得很重」，房間裡到處都是嘔吐物。飯店趕緊找來2名醫師，但庫柏先生仍在急救後回天乏術，妻子送醫後也陷入意識混亂，最終沒能挽回一命。

專家指出，臭蟲雖然不會害人生病，但叮咬後皮膚會紅腫發癢，一旦發現，可以使用噴霧式殺蟲劑，或請專業除蟲公司進行消毒，除蟲後則要打開門窗充分通風，並用濕布擦拭可能接觸的物品，才不會危害到生命健康。