台鐵出現神奇小插曲！一名女網友分享，今天搭火車遇到一位「大師除妖」，一名男乘客在火車行駛期間，不斷隔著車窗對天空比劃，並情緒激動吼出咒語，讓同車廂旅客心慌慌，通報列車長後，列車長決定將男子請下車，怎料對方還大聲嚷嚷「我要除妖，下車就無法救台灣了！」引起網友熱議。

一名女網友今在臉書社團《爆料公社》上PO短片分享，搭乘台鐵306車次的時候，遇到一位「大師」在火車上捉妖，只見一名男子的食指與中指併攏，隔著車窗對天空比劃，嘴裡大聲唸著一長串的咒語，情緒相當激動。

女網友表示，後來有乘客通報列車長，列車長到場了解狀況後，決定將男子請下車，但男子在下車過程中還不斷地嚷嚷「我要除妖，下車就沒有辦法救台灣了！」神奇又荒謬的言行，讓原PO忍不住說「真是辛苦列車長了！」

奇葩影片引起網友討論，「還不是要坐車移動，厲害的話，就自己飛」、「這太誇張了吧！真的是什麼人都有」、「人家是要搭火車環島作法，製作籠罩全台的結界，車長打破計畫了」、「急急如律令，開快一點啦！」

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！