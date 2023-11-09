因雞蛋買氣下滑，蛋價連3周調降，台北市蛋商業同業公會宣布，今（9）日起蛋價每台斤調降2元，產地價降至38.5元、批發價降到48元，全聯超市、家樂福量販店等5大通路也跟進調降平價盒裝蛋價格，10顆入每盒降3至5元。

北市蛋商公會表示，受進口蛋混蛋及洗產地爭議影響、多縣市團膳停用蛋液，導致雞蛋買氣不振，因此今天起每台斤調降2元，產地價降至38.5元、批發價降到48元，蛋價連三周調降，同時也是蛋荒以來產地價首次跌破40元。農業部也說，近期氣候轉涼，加上新母雞投入生產，雞蛋產能回復，每日供應量可達12萬箱。

由於雞蛋產地價走跌，超市和量販店也宣布跟進調整洗選盒裝蛋價格，包括全聯、美聯社、家樂福、愛買及大潤發等5大通路都調降售價，《中時新聞網》為讀者整理資訊如下：

●全聯

即日起盒裝平價蛋從63元降為60元。

●美聯社

即日起所有盒裝蛋品再降3元，賣場所販售的蛋品有「simple life洗選盒蛋」、「金寶蛋品洗選盒蛋」及「富翁洗選盒蛋」，皆是10入賣62元，但茶葉蛋售價仍維持2顆18元。

●家樂福

家樂福表示，之前雞蛋供應吃緊時未調整盒裝蛋價，冷藏蛋也有特價至年底的活動，因應這周蛋價調降，盒裝蛋降3至5元，且持續到月底，包括大成巨蛋10入90元、勤億葉黄素蛋15入168元、早安日鮮蛋99元和舞賀家洗選蛋65元。

●愛買

雞蛋價格會參考雞蛋產地交易行情進行調整，11月12日前洗選盒蛋10入售價61元。

●大潤發

大潤發表示，品牌蛋尚無調整價格，期貨蛋是依照公會漲幅調整；盒裝平價蛋則是從原本的64元調降為61元。