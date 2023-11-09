藍白合仍陷僵局，前立委孫大千直言，國民黨被一群人綁架，並直言國民黨總統參選人侯友宜是黨提名的人，不代表黨要跟他綁在一起，整合過程應是政黨對政黨，國民黨主席朱立倫對民眾黨主席柯文哲，其他人沒有權利講話。孫大千表示，這場整合要走向全民調關鍵是，朱有沒有辦法硬起來，只要硬起來藍白合就還有機會。

孫大千昨（8）日在《品觀點》節目中透露，在藍營群組裡有許多訊息都是醜化柯文哲，更稱國民黨寧願輸也不能跟民眾黨合，否則國民黨就沒了，對於這些情形，孫大千感嘆表示，若國民黨明年輸了，國民黨就割喉割到斷了，沒有下一次，大家要想清楚到底給柯好還是給賴好。

孫大千進一步提到，群組會有這些訊息出現，有兩種可能，第一種是國民黨內有一票人不希望合，並開始醜化柯，把整合的裂痕拉大；第二種則是民進黨網軍在反串。孫大千坦言，藍營選民對柯的敵意逐漸升高，這些是有計畫、有組織的，顯然有一股力量在背後操作。

孫大千認為，國民黨用全民調方式與柯文哲整合，若國民黨贏了，柯必然要合，且其背後的支持者也會因為有公平機制而願投給國民黨，對國民黨而言，不僅拿下總統，重要的關鍵是因為跟民眾黨整合，國民黨才有可能成為國會最大黨。而國民黨若在全民調中輸掉，雖拿的是副總統位置，但國民黨還是國會最大黨，賠本在哪？孫大千強調，無論柯、侯誰贏，只要民進黨下台，黨產會、促轉會以及NCC都能滾蛋，國民黨不會被割喉，「放棄這個機會，寧願讓賴贏也不要給柯機會？」

「最悲哀的國民黨被一群人綁架」，孫大千感嘆表示，藍白協商過程中，侯友宜是黨提名的人，不代表黨要被他綁在一起，整合過程中是政黨對政黨，不只整合總統，還包括立委選舉以及未來聯合政府的架構，是黨對黨、朱主席對柯主席，「國民黨內誰都沒有權利講話」。孫大千說國民黨的代表是朱立倫，要接受就接受，無奈國民黨內一群婆媽死拉住朱，只要朱往前走就把他拉回來。

孫大千強調，這場整合要走向全民調關鍵，仍在朱立倫有沒有辦法硬起來對抗國民黨死硬派、在背後拖住他的人，若朱立倫硬的起來，他認為藍白合還有機會。