棕櫚樹是馬來西亞重要經濟農業作物，棕櫚油產量居全球第二，也是大馬重要的經濟驅動力，棕櫚油產業的相關供應鏈如今創造300萬個就業機會。

馬來西亞棕櫚油總署（MPOB）舉辦國際棕櫚油會議暨展覽（PIPOC 2023）今天落幕，這次大會為期3天，逾2000人參與，也有國際專家分享棕櫚油產業研究，展示最新趨勢、技術與產品。

新海峽時報（New Straits Times）、東方日報與星洲日報報導，首相安華（Anwar Ibrahim）在大會中表示，棕櫚油在食品安全與營養價值方面有很高的重要性，大馬已制定嚴格法規，確保大馬生產的棕櫚油符合包括歐盟在內要求的國際食品安全標準。

他指出，棕櫚油是驅動大馬經濟的關鍵之一，為包括50萬個小園主在內的棕櫚油供應鏈創造300萬個就業機會。大馬也會在2024年預算案中撥出馬幣1億令吉（約新台幣7億元）提供獎勵棕櫚樹翻種計畫，鼓勵小型棕櫚樹園主種植具有高產量潛力的新品種。

安華並說，大馬已展示與第四次工業革命有關的棕櫚油產業技術，目前正快速成長。

根據馬來西亞棕櫚油總署公布數據，棕櫚樹最初在1870年作為觀賞性植物引進大馬，如今成為最重要農產品，從1960年起，棕櫚樹的種植面積每年都不斷成長，2018年棕櫚樹種植面積已達580萬公頃。

數據顯示，2018年全球棕櫚油出口量達5024萬噸，其中，大馬占33%，印尼從2006年起棕櫚油產量超越大馬。大馬是全球第二大棕櫚油生產國，2022年棕櫚油產量占全球31%，出口則占全球出口的49%。