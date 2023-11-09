56歲資深女星馬妞（馬維欣）曾出演《戲說台灣》、《世間情》、《甘味人生》等知名本土劇，是不少觀眾的熟面孔，無奈她2018年開始，就被多種疾病纏身，每天必須吞14種藥。近日她開直播透露健康每況愈下，差點一度因熱衰竭走掉，引起許多粉絲慰問。

馬妞日前出席活動時透露6年前開始就有視力模糊、身體不適等症狀，經過檢查才發現是免疫細胞出問題，更罹患類風溼性關節炎、紅斑性狼瘡和乾燥症，除了每天吃14種藥品，每年還要接受標靶藥，一次費用就超過7萬。

近日馬妞在直播時透露，自己曾經因拍戲而熱衰竭，當場倒下陷入昏迷。雖然她並未多加透露，輕描淡寫將此事帶過，不過根據《戲說台灣》部落格顯示，馬妞有次拍戲時，穿著厚重古裝在太陽底下拍好幾場戲，不但導致氣喘發作，中午也因熱衰竭昏倒，於是劇組人員緊急將其送醫，生命才無大礙。

馬妞曾主持節目《新人歌唱排行榜》和《馬妞報報》紅極一時，多年前轉戰餐飲業，因經營不善欠下千萬債務，沒想到開直播叫賣時，債主小弟竟登門要錢，導致廠商損失賠錢，讓她向債主放話：「假如我活不下來，大家就一起死吧」，之後還到遊覽車上叫賣內褲，生活相當辛苦。