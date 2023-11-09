桃園市近年吸引不少年輕家庭進駐，出生率更為六都之首，不過市議員張碩芳卻指出，有名育有2歲半氣切兒童的媽媽陳情，半年前已替孩子申請入學，豈料開學時校方才通知要自己準備抽痰設備及助理員，否則無法入學，反觀雙北都會事先提醒並協助家長找資源；對此副市長王明鉅承認制度不完備，承諾未來婦幼局成立後會加強列管特殊個案，並輔導有意願的人協助兒童抽痰。

張碩芳表示，該名2歲半的氣切兒童有申請鑑定入學，後續被安置在普通學校的學前特教班，沒想到開學時校方才向媽媽告知，需要自備設備、助理員協助抽痰，並通過衛福部核准才能讓孩子入學，讓媽媽相當崩潰。「這是把特殊教育的孩子當皮球踢！」她批評，雙北的家長能被事先通知、協助找資源，而桃園的家長只能自己來，這要讓家長何去何從？

張碩芳還說，諮詢衛生局後市府說可以提供資源，但全市根本沒有助理員有替小朋友抽痰的經驗，照顧特殊狀況的孩子沒辦法像照顧長者一樣能申請看護協助，呼籲市府重視中重症孩子們的問題，更提醒未來成立婦幼局後，不是只跟媽媽們在廣場跳舞，還有很多議題要深入探討解決。

副市長王明鉅坦承市府系統尚不完備，未來會加強列管，要從孩子出生後就先掌握個案，否則學校突然接獲有特殊狀況的孩子要入學會不知所措。他也坦言，學校會照顧有特殊教育需求的孩子，但不會照顧需要抽痰的孩子，護理之家會照顧老人、幫老人抽痰，但不會照顧孩子，而且也會怕幫孩子抽痰，只要稍有不慎恐會惹禍上身。

王明鉅說，過去針對特殊個案的資源挹注不夠多，安全網才會接不起來，未來會加強投入經費，先尋覓護理之家、醫療院所等有意願的人，輔導他們來協助有抽痰需求的孩子，並鼓勵醫療園所、托育人員、學校教師好好照顧特殊個案，另也承諾市府會做從業人員的靠山。