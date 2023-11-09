黃姓男子日前出現在台南市立殯儀館孫姓女亡者靈堂前，自稱死者的乾兒子，在供桌前恣意放供品且念念有詞，家屬以不認識黃男為由，拒絕他捻香。他昨天（8日）深夜11時許返回靈堂，持酒瓶要找家屬報復，遭到追打，警方到場以毀損與傷害罪嫌，將同為家屬的陳姓2兄弟移送法辦。
40多歲黃姓男子自稱是亡者孫女的乾兒子，日前拿著娃娃、玩偶等宗教物品，到殯儀館內孫女靈堂前祭拜。但家屬對其卻十分陌生，見他隨意翻動桌上供品，並放上一堆宗教物品，比手畫腳、念念有詞，認為他是瘋子，將他驅趕並拒絕捻香。
黃男心有不甘，昨天（8日）深夜11時許開車載著女性友人，返回靈堂，見到正在守靈的32歲、27歲的陳家2兄弟，欲拿酒瓶攻擊，反遭陳姓家屬持棍棒追打。
黃男駕車逃出殯儀館外，家屬隨後開車衝出殯儀館旁的國民路，逆向攔車，並向黃男座車丟磚頭、持棍棒毆打黃男。
民眾發現深夜有人當街攔車鬥毆，隨即報案，警方趕到現場制止時，見陳家兩兄弟仍無視公權力，十分氣憤的上前要教訓黃男，遭警方壓制在地當場逮捕，依毀損、傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。
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