台中市大里區瑞城國小六年級學生9日上午前往霧峰參訪，青農黃緒為操作智慧科技農業之植保機示範稻田噴藥，1分地約10分鐘就完成噴藥，令在場學童驚奇連連。（潘虹恩攝）

正值稻作採收期，台中市大里區瑞城國小六年級學生9日上午前往霧峰參訪，實際體驗割稻日常、飯糰DIY，「從產地到餐桌」認識在地農產與生態；瑞城國小午餐祕書施佩均表示，平時食農教育在校內進行，今日特地走出校園，期盼帶給學童更深刻的體驗。

瑞城國小與大里區農會共同推動食農教育，9日又結合霧峰區農會舉辦「有機食農教育」，帶領32位六年級師生前往霧峰，先由經營5公頃有機稻田的農友王遠東帶領學童穿梭在友善農田中，分享不噴農藥、不施化學肥料對待農田，讓原有農田生態再次呈現的過程，並介紹黑翅鳶如何成為農夫的好幫手，利用生物鏈減少田間鼠患。

青農黃緒為也向學童分享，面對農村缺工議題，善用科技農業提升農民的工作效率。他操作智慧科技農業之植保機示範稻田噴藥，1分地約10分鐘就完成噴藥，令在場學童驚奇連連。隨後學童到霧峰民生故事館聽館長解說百年霧峰農會、益全香米的典故，了解在地歷史故事。

正值稻作採收期，台中市大里區瑞城國小六年級學生9日上午前往霧峰參訪，學童戴起斗笠、手套彎下身，一手抓著稻稈一手拿起鐮刀，實際體驗早期農夫割稻日常。（潘虹恩攝）

過程中，學童戴起斗笠、手套彎下身，一手抓著稻稈一手拿起鐮刀，切身體會早期農民在豔陽下割稻的日常。學生胡璨巖、胡蟬𣡊、張庭瑄、黃楚綾表示，昨天知道要來體驗就期待又興奮，今日體驗割稻才知道原來農夫多麼辛苦。

施佩均表示，平常學期中食農教育就有大里農會的老師到校教學，進行有機栽培，今日特別將學習場域拉到大自然，帶領孩子深刻體驗人與土地的關係，了解農夫耕作的辛勞，另安排較具知識性的內容也能開闊孩子視野，相信對孩子都是很寶貴的體驗。

台中市大里區瑞城國小六年級學生9日上午前往霧峰參訪，實際體驗割稻日常，每人收成滿滿。（潘虹恩攝）

王遠東也表示，現在孩子接觸科技化產品多，少有農村體驗，他本身是退休教育人員，認為對孩子的教育有所幫助，比如霧峰農會推廣有機農稻，現在成為人們生活重要一部分，尤其是無毒、不施肥料的有機稻田種植成為趨勢，可以幫助小朋友從小了解有機栽種的重要性。

瑞城國小學生日前代表大里區農會參加台中市四健尬看麥作業組成果發表榮獲亞軍，大里區農會總幹事賴東陽（左二）9日一早也到場頒獎表揚。（大里區農會提供／潘虹恩台中傳真）

瑞城國小學生日前代表大里區農會參加台中市四健尬看麥作業組成果發表榮獲亞軍，大里區農會總幹事賴東陽一早也到場頒獎表揚；瑞城國小校長林詠勝則送上感謝狀感謝農會協助推動食農教育。