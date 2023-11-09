民眾就醫千萬別犯禁忌，奇美醫院重症加護醫學部醫師陳志金列出「門診10不」，提醒大家候診時不要敲門、探頭，看診時勿用手機或錄影錄音，核對身分別不耐煩，也不要隱瞞病情，另外不宜請醫師「順便」檢查不相關科別的狀況。許多網友看了瘋狂轉傳，不少人都表示曾在候診時敲診間的門，「懺悔中！」

陳志金在臉書發文表示，日前看診又遇到幾個狀況，因此再次幫大家複習「看診10不」，希望民眾都能遵守；其中遇過最經典的是病人的女朋友要出國，問他可不可以順便幫她開感冒藥，讓醫師相當困擾。

陳志金列「門診10不」：

1、不要敲門

陳志金表示，過號、要加號或是走出診間才想到有問題忘了問，一律等到護理師開門的時候再跟她說，也不要敲門問「什麼時候輪到我」、「我拿藥而已，沒有要看診，可以幫我跟醫生說一下嗎？」

2、不要探頭進來看

陳志金說，坐在診間的一樣是地球人，不用太好奇，「醫生是很帥沒錯，待會你就可以當面看個夠。」

3、手機關靜音、不要使用手機

看診時請勿使用手機，並且將手機轉靜音，免得看診時響起影響醫師。

4、不要對詢問不耐煩

醫師或護理師詢問姓名、出生年月日是要核對身分，不要不耐煩，那是為了病人的安全，因為經常有人聽錯名字或是同名同姓。

5、不要偷偷錄音錄影

應該讓醫師把心思花在替病人解決問題上，而不是提防病人，如果真的有需要錄音或錄影，請先告知，互相尊重。

6、不要對自己的身體這麼陌生

請先整理好自己的症狀、發生經過、誘因、程度、頻率、對於身體的影響及改變，不要每個問題都要想很久。

7、不要隱瞞之前的就醫或報告

之前有在其他地方檢查的報告應該先拿出來，不要「考」醫師。

8、不要和醫師爭辯

請勿以「網路看到的」、「聽朋友說的」來和醫師爭辯，他們不用為你負責。

9、不要叫醫生「順便」檢查其他專科的問題

陳志金認為，買薑順便討幾根葱，菜市場都不一定可以了；不過他提醒，離開的時候記得要「順便」把門帶上。

10、不要覺得「怎麼別人看這麼久，我看這麼快？」

陳志金直言，看得快表示病人表達能力好、理解力好、病情不嚴重，問題才可以很快獲得解決，應該要慶幸，不要覺得看診時間短就是吃虧。