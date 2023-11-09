洪都拉斯飾演《海角七號》電影版馬如龍的角色。（粘耿豪攝）

卓文萱飾演魏德聖的太太。（粘耿豪攝）

音樂劇《海角七號》彩排畫面。（粘耿豪攝）

夏宇童時隔15年再度演唱〈愛你愛到死〉意義很大。(粘耿豪攝)

音樂劇《海角七號》全體演員合影。（粘耿豪攝）

孫協志、卓文宣、洪都拉斯、夏宇童主演音樂劇《海角七號》，重現魏德聖導演（魏導）籌拍電影《海角七號》的艱辛與感動，今（9）日舉行記者會。孫協志表示在排練初期，他同時在準備5566演唱會，這段期間他眼睛發炎、2度長唇泡疹，到現在還是覺得疲倦，「有睡覺但睡得很短、品質很差，因為腦袋太多東西一直在轉。」他也透露5566短期應該不會再有演出，「要湊在一起不容易，也要有主辦單位願意付這個錢。」

孫協志劇中飾演魏德聖，有趁空檔和本尊聊聊，想試圖挖出魏導的黑暗面，「要演他好難，因為他好無聊，就是個非常踏實、樸實無華的人。」有聊到資金官司？孫協志：「沒有，沒有吐（露）那麼多。」魏導曾坐在台下看舞台劇彩排，孫協志透露他看完一直冒汗，「他覺得有人演他超奇怪，很感動卻又很忐忑。」劇團也透露，魏導的太太很介意談論私事，看了舞台劇後，魏導還被老婆罵5分鐘。

洪都拉斯在戲裡飾演已故演員馬如龍的角色，他透露自己很喜歡馬如龍在電影裡很接地氣的口氣，但導演希望不要模仿，所以他就演自己，還說跟馬如龍有感應，「尤其模仿藝人，他的聲音會在心裡出現，心裡有他的靈魂。」孫協志也認為這齣舞台劇就是在向《海角七號》致敬，認為馬如龍一定會在現場看，「電影看不到魏德聖和馬如龍的情感面，這次音樂劇可以看到他們如何情義相挺。」

夏宇童在《海角七號》電影版上映時，和同恩一起演唱插曲〈愛你愛到死〉，這部電影對她很重要，當時演唱連「夏宇童」這個藝名都沒有，拍了MV才有藝名，「那時候就想以歌手身分出道，《海角七號》就是在講造夢的故事，時隔這麼久還可以唱這首歌很感動。」《海角七號》音樂劇從11月11日開始在台北城市舞台演出。