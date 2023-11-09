該歐洲分行位於德國的法蘭克福市(Frankfurt)，因為西方制裁行動，而遭到監管機關的圍堵，並且自去年以來進行清算。VTB的歐洲分行執行長Frank Hellwig說，從現在起，該行名稱更改為OWH SE。

在俄烏戰爭爆發之前，VTB銀行歐洲分行以相對較高的利率吸引了無數的德國儲戶。該行並以法蘭克福冰棍球隊的贊助商形象來推銷自己。

但是爆發戰爭之後，儲戶開始抽走現金，銀行發生擠兌，並促使德國監管機關介入管理資金外流情形。監管機關自2022年4月控制該行以來，已將該行隔絕於俄羅斯以外。

VTB銀行依然形式上擁有該歐洲分行，但是Hellwig說，他聯繫俄羅斯母公司，要求獲得允許，繼續使用VTB的名稱，但是許可到期了，母公司卻拒絕要求。

改名後的OWH銀行，此為該行之前的舊名稱，即蘇聯時期俄方政府在法蘭克福市設立的一家銀行。

該行財務長Miro Zadro說，清算過程可能持續數年。

目前該行的零售儲蓄部門Direktbank已經為最後一位儲戶關閉了服務。