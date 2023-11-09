提到冬季水果絕對非橘子莫屬，口感柔軟多汁又正值盛產期。對此，土城長庚醫院整形外科主治醫師李秉勳分享吃橘子的5大好處，包括消除疲勞、美容養顏、幫助排便、預防支氣管發炎及保護心血管等。另外，許多人吃橘子會把果肉上面的白絲拔除，營養師指出，其稱為橘絡，富含柑橘多酚「橙皮苷」，具有抗發炎、保護心血管的功效，建議一併食用比較好。

李秉勳在臉書專頁「質感良醫 李秉勳 我的專業你的自信 新北板橋土城長庚整形外科」發文表示，秋末冬初的橘子最好吃，適量攝取能為身體帶來許多正面影響，並整理出下列5大好處：

1、消除疲勞：橘子含有維生素B群、C，以及礦物質鉀，都有促進人體代謝、產生熱能的作用。此外，其中的維生素B1，更可以幫助減少疲勞物質的累積。

2、美容養顏：橘子富含維生素C，可以促進膠原蛋白生成，進而維持皮膚組織的彈性，減少肌膚中的紋路及黑色素形成。

3、幫助排便：橘子上的白色細絲「橘絡」含有豐富的膳食纖維，可以促進腸胃蠕動、幫助排便。

4、保護呼吸道：橘子有豐富的維生素C和鉀，可預防氣管與支氣管的感染與發炎。

5、保護心血管：橘子含有的柑橘多酚成分，能夠抗發炎、幫助降低罹患心血管疾病的機率。

營養師黃乙心補充，橘子也屬於低GI值的水果，可穩定血糖、延長飽足。而橘子1顆156公克等於1份水果，大約有60大卡，她建議，1天根據每個人的情況不同可以吃2～4份水果。

談及橘子果肉上面的白絲，營養師高敏敏說明，其稱為橘絡或白絡，富含橙皮苷，具有抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等功用；且膳食纖維更多，除延長咀嚼時間，也增加飽足感，還有助食後血糖控制，因此建議不要把它拔除。

此外，橘子的果皮其實也可以食用，營養師孫語霙就分享，生吃不好入口，但烘乾後就成為中藥材裡的陳皮，有提振食慾、改善咳嗽的效果。