台中市一名王姓男子與妻子曉雲（化名）育有3名子女，兩年前雖一度懷疑妻子與游姓男子有姦情，不料，同年妻子卻猝逝，王男整理遺物時，卻意外發現游男寫給妻子的多封情書，甚至還有2人的性愛影片。雖然妻子已離世，但王男仍難以嚥下這口氣，憤而提告求償50萬元，一審判游男須賠償20萬元。

法院審理，游男辯稱，與曉雲是大學時期參加社團認識，不過當時僅是泛泛之交，直至畢業後，某天曉雲忽然頻繁主動聯繫，還打電話說要借錢外，更傾訴她婚後不僅被丈夫家暴，甚至被逼迫擔任高額借款的連帶保證人，即使後來已經離婚，卻仍未還清鉅額債務，還要獨自撫養3名小孩。

游男還說，曉雲曾自稱有神通體質，無數次強調我們是前世夫妻，直到今生緣分仍未盡。2021年12月9日，我將轎車停靠路邊時，突然見到王男站在對面，高舉手機瘋狂拍照，還要求我離曉雲遠一點。當時我深感受騙，隔天透過LINE傳送分手訊息，沒想到後來聽到曉芸的消息，竟是突如其來的猝逝噩耗。

後來是王男到台中地方法院對我提告，我從訴訟資料中看到曉雲的戶籍資料，才知道小芸確實曾與王男離婚，不過後來又在2012年恢復婚姻關係。

法官勘驗游男與曉雲的LINE對話，發現曉雲離世前2天，游男曾問：「我需要跟親愛的確認一件事，妳跟爛人是否還存有表面的婚姻關係，也就是爛人一直死纏爛打，賴著不離婚，親愛的也沒辦法」、曉雲離世前1天，游男再問：「在戶政上，妳跟爛人是不是還登記夫妻？」、「那就不是離婚啊。」

法官審酌，游男未能真正確認曉雲是否與王男辦妥離婚手續，才會與曉雲交往並始終保持有性關係發生，日前判決游男須賠償20萬元。可上訴。