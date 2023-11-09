台北市長蔣萬安（前排左起）、加拿大駐台北貿易辦事處貿易暨投資處處長敬獵人與台灣智慧雲端總經理吳漢章等人出席2023臺北國際創業節開幕記者會暨AI×新創進行式論壇。（張鎧乙攝）

為扶植新創企業發展，推動台灣創業生態系接軌國際，台北市政府9日舉辦「2023台北國際創業節」啟動記者會，今日起至12月2日展開台北國際創業節系列活動，以「創業台北、躍向國際」為主題，舉行國際論壇、國際新創DemoDay、亮點企業頒獎典禮、大型創業展覽等豐富多元新創活動，向國際展現台北市充沛的新創動能。

台北市蔣萬安市長表示，創新是城市進步動力，創業家更是城市活力來源，支持創新創業是台北市重要政策之一，在政府資源投入及創業生態圈夥伴的努力下，台北市創業環境著實有長足進展。放眼國際競爭，台灣新創團隊仍面臨眾多挑戰，因此市府就資金面、人才面、市場面持續推出多項創業新政，協助新創事業規模化、國際化發展，希望將台北市打造成一個對創業家更友善的城市。

蔣萬安說，台北國際創業節活動提供一個很好的舞台，讓國內外新創齊聚台北，交流創新想法、尋找事業伯樂，促成合作機會，希望新創的努力與創意可以被看見，進而吸引國內外的資源投入，經由正向循環協助更多的新創事業發展。

2023台北國際創業節一系列活動，由北市府結合創業生態圈相關夥伴，包括數位時代、台北創新實驗室、t.Hub內科創新基地、南港瓶蓋工廠及希嘉文化等，辦理國際論壇、國際新創DemoDay、亮點企業頒獎典禮、大型創業展覽等新創活動，從11月9日至12月2日接力展開，內容豐富吸睛。