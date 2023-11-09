福容桃園機捷A8店推出感恩聖誕禮籃，11月10日前訂購可享早鳥9折價。 (福容大飯店提供)

福容桃園機捷A8店感恩聖誕禮籃提供3款選擇，除火雞外，新增烤雞、烤火腿。 (福容大飯店提供)

香烤全雞嚴選台東野放玉米雞，融合港式烤糯米雞製作，耗時費工，皮脆肉嫩。(PASTAIO提供)

菠菜起司球口感軟糯、滋味濃郁，是感恩聖誕餐桌最佳配角。(PASTAIO提供)

11月23日為西方國家的感恩節，象徵感恩與團圓，也等於為年底的聖誕節揭開歡慶序幕。瞄準年末節慶商機，福容桃園機捷A8店推出感恩禮籃，除烤火雞外，今年更新增烤火腿、烤全雞，售價2880元起，11月10日前訂購可享早鳥9折優惠。義式餐廳PASTAIO因應人數多寡，推出2款烤全雞大餐，11月22日前皆享早鳥優惠，直接省下400元。

【福容桃園機捷A8店 感恩禮籃3000有找】

隨著感恩節與聖誕節趨近，福容桃園機捷A8店今年再度推出感恩禮籃，除原本的「香料爐烤火雞野餐籃」，今年新增「楓糖爐烤火腿野餐籃」、「爐烤全雞野餐籃」2款禮籃，定價皆為2880元，打破感恩禮籃市面普遍都要4000元以上的定價，提供3000元有找的驚喜價。11月10日前訂購，還有9折早鳥優惠。

「香料爐烤火雞野餐籃」選用重達7公斤的火雞，以獨家香料配方浸漬風乾，外層塗上香濃奶油烘烤，皮酥肉嫩，滋味迷人。而爐烤全雞及火腿各重達2公斤，透過特殊爐烤處理，將鮮甜肉汁鎖住，吃起來肉香濃郁、肉質鮮嫩。配菜部分，則有麵包布丁、烤季節時蔬及來自法國拉菲酒莊奧斯莊園的紅葡萄酒750ML，淡淡煙燻酒香與感恩禮籃堪稱絕配。

【PASTAIO烤全雞開賣 11／22前享早鳥優惠】

迎接溫馨歡聚的感恩節及聖誕節，主打匠人新鮮製作義大利麵及融合亞洲元素創意義式美饌的PASTAIO於11月15日至12月24日推出感恩聖誕節限定餐點，包括適合2到4人享用的「香烤全雞歡聚組」和適合4到6人共享的「香烤全雞聖誕樹麵分享組」，2款餐點11月22日前皆享早鳥優惠。

「香烤全雞歡聚組」含烤玉米雞1隻佐珍珠麵、水果玉米及青花椰，適合2到4人分食，售價2600元，早鳥優惠價2200元。另一款「香烤全雞聖誕樹麵分享組」適合4至6人共食，可吃到烤玉米雞、珍珠麵、水果玉米、青花椰、聖誕樹西西里波浪麵、菠菜起司球，售價3000元，11月22日前早鳥優惠價2600元，需3天前預訂，內用外帶皆宜。PASTAIO光復、內湖、新店等3店同步供應。

香烤全雞製作耗時費工，業者嚴選台東野放玉米雞，不施打生長激素，堅持16周完整飼養期，讓雞肉風味達到最佳品質，造就肉質Q彈、雞汁甘美的優質風味。主廚融合港式烤糯米雞靈感，全雞先以香料滷水醃製3小時，將新鮮手工珍珠麵與甜椒丁塞入雞腹中，再於皮肉之間擠抹奶油，雞皮淋油後先低溫爐烤，經適度靜置再高溫回烤，雞皮塗抹特製醬汁再烤至外皮金黃焦香，雞肉柔嫩腴美，腹內珍珠麵飽吸香濃雞汁，與蘑菇醬拌炒後搭配噴香烤雞享用，加上香甜烤玉米及青花椰，滋味清甜，搭配烤雞平衡豐美口感。

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