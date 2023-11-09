彰化縣議員陳銌銌9日質詢時針對139縣道科技執法抓壓車一事，要求彰化縣警局說清楚是暫緩還是取消。（翻攝彰化縣議會直播網站／孫英哲彰化傳真）

彰化縣139縣道近日因科技執法抓壓車一事引發全國熱議，今天彰化縣議員陳銌銌質詢指出，警方應說清楚科技執法抓壓車到底是暫緩還是取消；另外，追焦手聚集才會吸引年輕人過彎壓車炫技，請警方加以管理。彰化縣警局局張國雄表示，139縣道科技執法抓壓車「現階段暫緩」，至於管理追焦手則是於法無據。

「60度是怎麼來的？」縣議員陳銌銌說，這次警方的科技執法抓壓車在宣導期就引發熱議，外界相當關注的是，機車過彎傾角小於60度時，科技執法系統就會自動偵測照相回傳，這個60度的設置標準是怎麼來的，她和社會大眾一樣都感到十分好奇，是否有什麼樣的調查研究或科學證據為依據。

她強調，除上述外，社會大眾更關注的是科技執法抓壓車的作法現在到底是暫緩實施，還是直接就取消，該作法到底有沒有法源依據，若是沒有法源依據，是否要先透過修法完善後再來研議實施與否；此外，她認為因為139縣道聚集許多追焦手才會造成年輕人過彎壓車炫技，警方是否也應加以規範。

縣議員許書維則表示，近來他接獲民眾反映，彰化縣各個警分局要求每名員警每個月要開出30張罰單，彰化縣罰單金額年年增加，明年就要突破6億4000萬元，彰縣警局等單位成為彰縣府進帳最多的營利單位，且在少數員警執法態度又不佳下，頻頻針對民眾輕微違規就開單，造成民怨沸騰。

彰化縣警局局長張國雄重申139縣道科技執法抓壓車的傾角60度是系統蒐證篩選的參數依據，是否構成危險駕駛等違規行為，仍須做進一步判讀，因該法目前尚有法規、系統穩定、儀器精準、社會觀感等層面社會各界正反面熱烈討論，日後是否取消，還需再研議，「現階段是暫緩的」。

張國雄表示，關於139縣道彎道聚集追焦手一事，究竟追焦手與機車騎士過彎壓車造成事故之間，何者為因，何者為果，其實也不好界定，而且沒有任何法律規定追焦手不能待在路旁，頂多只能以安全理由儘量加以勸導，無法有強制性的作為。

針對議員質警方開罰單拚業績一事，張國雄強調，他絕對沒有要求各警分局每個月要開出多少張罰單。