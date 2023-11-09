38歲美女主播張瓊方外型亮麗，被譽為「主播界林志玲」，她和老公蔡典益2017年結婚，去年9月才復出重返主播檯，擔任三立當家主播，沒想到在總統大選前夕張瓊方宣布要離職，據媒體報導，以家庭為重的她傳聞是為了照顧女兒才離開，跟選舉無關。

張瓊方和資深文字記者相振為上月才受邀擔任國慶大典主持人，最近她在IG限時動態分享和美女主播高毓璘等人合影，寫下：「見證了我鞠躬盡瘁的一幕。」間接證實要離開，據《ETtoday星光雲》報導，這次張瓊方要離開，由於在選前電視台換將是大忌，一說是她為了家庭求去，二說則是因為收視率。

張瓊方狂曬照和主播們道別。（圖／翻攝自katiechangfang IG）

報導指出，由於擔任當家主播壓力大，需扛收視率，讓張瓊方動了離開的念頭，而她所播報的時段將交棒給李文儀。而主播圈玩「大風吹」的戲碼其實很常見，去年9月她也是從準備生產的張齡予手中接下當家主播6到8時的時段，原本要舉行交接儀式，但當時張瓊方意外全家確診，讓只能低調重返工作崗位。

張瓊方和同事們合影道別。（圖／翻攝自katiechangfang IG）

張瓊方當時表示，其實還沒想過這麼快回來工作，當時女兒快2歲，將上幼幼班，公司在這時機點致電問她要不要回來，她慎重考慮後答應，一開始還是很捨不得小孩，頭幾天要出門上班時還會偷哭，但兩、三天後就好轉，問她媽媽經，她強調另一半是否是神隊友很重要，慶幸老公總會代替她陪女兒玩，而她也是上班後才知道老公的辛苦，回憶過去專心帶小孩時常對另一半擺臭臉，承認當時忘了將心比心。