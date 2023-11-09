一名女音樂人今天將美國樂壇盛會葛萊美獎主辦單位、美國錄音學院（Recording Academy）前任主席波特諾一狀告上法院，指控他在2018年對她下藥並強暴她。

法新社引用率先報導此事的「紐約時報」說，這名女性向紐約州曼哈頓最高法院提告，指控波特諾（Neil Portnow）性侵她，同時指控美國錄音學院處理有過失。波特諾曾因一番涉及歧視女性言論引發眾怒，2019年卸下學院主席職務。

美國錄音學院在給法新社的聲明中矢言，「將在這場訴訟中大力捍衛錄音學院」。

聲明說：「我們依然認為這些說法毫無根據。」

為保護當事人隱私，訴狀中並未提及該女子的姓名。

波特諾的一名代表在聲明中說，這些指控「完全不實」，還說「這些說法是原告想像出來的產物」。

這起訴訟再度引發各界對波特諾和美國錄音學院的批評。波特諾曾因一番頗具爭議的言論，掀起軒然大波；他說，女音樂人應該「站出來」，為自己在這個白人男性主導產業中的表現贏得更多認可。

波特諾擔任美國錄音學院主席長達17年，任職時間超越歷任主席。

根據報導，新的法院文件稱，這名女音樂人是在紐約舉辦的一場葛萊美相關活動中認識波特諾。

她說，波特諾邀請她到他的飯店房間，並邀她喝酒，她喝了之後開始「感到頭昏腦脹」。根據訴狀，波特諾並未飲酒。

這名女性說她想離開，但波特諾說已經沒有計程車了。

她說，波特諾告訴她「我已經想你很久了」，不久後她便失去意識。

訴狀說，這名女性夜裡醒來時，發現波特諾正在侵犯她，而她到了第2天早上仍感到頭暈目眩。她一度擔心波特諾在業界權勢滔天，但仍在幾個月後向錄音學院提出投訴，卻遭到忽視。

訴狀還說，這名女性曾向警方報案，但當時的執法當局拒絕起訴。

波特諾透過委任律師發表聲明說，原告在「最新版」的故事中加油添醋，其中包含「更令人憤慨和不實的指控」。