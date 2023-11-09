雀巢推8款家享系列產品，星巴克節日限定系列「太妃核果拿鐵」也入列。（台灣雀巢提供／朱世凱台北傳真）

迎來節日氛圍濃厚的年末，食品大廠雀巢攜手星巴克再次獻上一年一度的「星巴克家享咖啡節日限定系列」，一口氣帶來8款產品，其中「太妃核果風味拿鐵」一直是粉絲期待的項目。「太妃核果風味拿鐵」除了有隨行沖泡式的即溶咖啡包裝，連使用膠囊咖啡的消費者也可以喝得到。歡慶雙11檔期，11日前於Momo下單「太妃核果風味拿鐵（沖泡式）」享四入優惠499元，滿額888元再現折88元。

星巴克家享咖啡將「太妃核果風味拿鐵」化身為即溶隨手包，只要加入熱水，在家輕鬆就能做出耶誕佳節經典暢銷風味飲品；喜歡濃郁奶香的咖啡控們，可以額外再加入溫牛奶讓香醇風味升級。使用咖啡膠囊的愛好者，也能在家輕鬆享受一鍵品飲，選用「太妃核果風味拿鐵膠囊（適用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機）」，不需額外添加牛奶，即可享用帶有綿密奶泡的香甜滑順咖啡。不僅話題熱銷商品回歸，本次更推出全新「太妃核果風味黑咖啡膠囊（適用 Nespresso咖啡機）」，帶有太妃糖和烘烤核果香氣的風味黑咖啡，單喝即有濃濃太妃核果風味，也適合沖煮後加入牛奶享用。

另外，今年同步回歸的「節日綜合咖啡豆」、「節日綜合濾掛咖啡」，精選風味明亮以及帶迷人香料風味的拉丁美洲與印尼阿拉比卡咖啡豆，中度烘焙、帶有香甜楓糖氣息，層次豐富且圓潤滑順。「星巴克家享咖啡節日限定系列」即日起已經於全聯、7-11、家樂福、Momo、蝦皮、博客來等各大實體與線上通路回歸。

想在過節時送好友禮物，可在11月中旬購入「星巴克特選即溶節日精選禮物盒（沖泡式）」，內含熱銷人氣王「太妃核果風味拿鐵2盒」、門市經典「焦糖瑪奇朵1盒」與「卡布奇諾1盒」，還有只送不賣的「星巴克節日限定鑰匙圈」。