南科族近年成為台南房市主力族群，一名在南科工作、有2個小孩的網友於PTT上發問，因空間需求想換屋，預算落在1700萬到1800萬之間，考量善化、新市一帶價格太高，想改找永康或九份子，並尋求區域發展性的看法及購屋建議。信義房屋台南民生店長張榮表示，單從網友需求看來，要找新透天都不容易，建議稍微放寬理想屋齡比較有機會，另外也提醒換屋族，不要一次換太大，避免空間閒置且造成房貸壓力。

張榮分析，網友所述的永康與九份子，確實都是這幾年南科族喜好的區塊，兩地各有千秋。九份子屬於仍在發展中的新重劃區，生活機能還在完備中，但有北外環道路的話題，未來開通後勢必熱度會再增加；而永康則是發展已久，生活機能完善，往來舊市區也非常方便，只是道路較窄，相關交通疏通規劃還在逐漸改善中。

張榮表示，但也因為需求量大，加上近年建商土地取得與建設成本增加，透天新成屋價位普遍都已落在2000萬上下，因此建議放寬屋齡至15年左右，可選擇的物件與區域會較多，不論永康或是安南區都有物件可選擇，如生活機能完善的永康東橋，一定要新屋的話就需要往更市郊，如安定、西港等區域才有機會。

除物件選擇外，就此名網友文章描述看來，屬於有空間需求、小換大的換屋族，張榮建議，此時換屋不需一次換太大，實務上碰過不少直接更換4-5層樓的客戶，在搬入後才發現空間需求沒有那麼多，不僅好幾房空置，房貸壓力也比較大，因此建議如想換透天選擇3-3.5層樓物件即可。

此外，張榮提到，換屋族更需注意自備款問題，若換屋需要售出現有物件才能另行購置者，因賣屋所得皆會進入專戶中，非立即可以拿到現金，建議買賣同時進行，將兩者交易時間點控在1個月內為佳。

交屋流程約需1個半月才能完成，時間相近可和買方談售後短期回租，以利動用售屋專戶款項來支付新屋自備款；此時同步完成新屋購買，亦可及早辦理貸款、過戶交屋、以及後續裝修整理等。同時間完成可避免新房還沒找到，或還不能搬入卻因舊屋已售出，需要臨時找短期租屋，新屋完善後又要再搬一次家的困擾。

張榮也提醒，由於一買一賣在實務上需要全盤的評估與考量，甚至需要跟未來的賣方協商後續回租或延緩交屋等事項，比單純買或賣還要複雜許多，因此建議對買賣屋流程較陌生的消費者，先與專業仲介人員討論，從想換的理想物件格局、價格區間、地區評估是否有機會買到，再來是現有物件行情以及期望值，仲介依據消費者需求與現況、協助調配買賣屋時程與後續流程。