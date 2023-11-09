柯叔元在低溫雨中拍攝墜海戲，相當敬業。（發起日影視提供）

傅孟柏飾演的朱坡在第三集中繼續追查影子殺手的身分。（發起日影視提供）

由王柏傑、簡嫚書、傅孟博主演，台灣首部融合美食與警匪動作類型影集《美食無間》，祭出熱騰騰小籠湯包，兩位饕客傅孟柏、王柏傑一起傳授簡嫚書「不燙嘴」吃法，導演打趣說道：「如果《美食無間》早點播映，就可以教大家如何吃小籠湯包不被燙到，就不會有消費者投訴的新聞了！」

《美食無間》集結黃金卡司陣容，各大平台首播後開出紅盤，第二集王柏傑與製毒工廠刀疤殊死打鬥，攝影指導黃柏雄整個人跟著演員翻滾旋轉鏡頭，拍出極具臨場感的畫面，堪稱一絕。而柯叔元飾演的KN集團首席接班人胡仲魁突然駕車衝出懸崖落海，衝擊性發展讓觀眾震驚不已，這場墜海夜戲在基隆潮境公園拍攝，當晚風大又下雨，滿地泥濘，又濕又冷，柯叔元頂著低溫演出複雜心境，增添了角色瀟灑氣魄。

本集的美食擔當是觀光客來台必吃的小籠湯包，「東坡CP」不再互鬥吃法，而是你一句我一句，指導簡嫚書吃湯包的SOP。首先得雙手併用，先夾住湯包頂部皺褶的部分，慢慢和蒸籠分開，接著輕咬一口湯包或以筷子戳一小洞，讓熱氣散出來後再吃，這樣才不會吃太急燙口，必須有點小技巧的小籠湯包吃法，也暗示三人剛剛好的距離。

其實本劇開拍前的試拍，就是使用小籠湯包，演員們演練如何吃得好看，如何用筷子輕輕夾起不破掉，如何在蒸氣騰騰的情況下，拍出小籠湯包飽滿又帶點微透明感的獨特樣貌，都是一大難題。

本集另一道美食「古早味飯糰」，是編劇群花了一番功夫田調，從眾多台式早餐中挑選出來的，飯糰包裹不同餡料，融合出不同滋味，很適合當作勾起主角童年記憶的重要美食。當然每集片尾都令人會心一笑的彩蛋，這一集也會不讓大家失望，吃貨們敬請期待。

《美食無間》首播後，許多觀眾對J Sheon、同理Zunya演唱的主題曲留下深刻印象，這首由Sony Music量身打造的主題曲〈萬餓城市〉，請出金曲製作人米奇林MCKY及剃刀蔣RAZOR製作音樂，J Sheon、同理Zunya和張伍Wu Chang合力作詞。

《美食無間》每週五晚間10點三立都會台首播；晚間11點Netflix、中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝國際版跟播，華視於每週日晚上10點播出。