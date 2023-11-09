邁向2050淨零排碳目標，中部科學園區管理局9日舉辦環保研討會，今年以「淨零發展永續未來」為主題，邀專家學者講授淨零排碳相關議題，盼提供園區內廠商及員工相關時建知識及碳排新思維。

研討會開始前，中科管理局副局長施文芳先頒發「112年度優良環保專責人員」獎項，表揚園區內環保專責人員的辛勞。這次研討會共分為4個場次，其中，台中市環保局副局長商文麟主講「台灣淨零解方－台中市戰略規畫」，他分享台中市推動淨零碳排之方向及政策。

此外，台灣經濟研究院副所長林若蓁以「淨零碳排與氫能之國內外政策產業技術發展現況」為題，分享她致力於研究氫能技術及燃料電池的發展，以及國際綠色能源技術。

國立中央大學環境工程研究所特聘教授江康鈺主講「整合氫經濟與溫室氣體再利用技術之發展前景」，逢甲大學環境工程與科學學系特聘教授吳志超主講「產業驚碳之未來」，2人針對廢物物資源化及環境評估與政策管理、永續發展及環境治理等論述。

中科管理局指出，全世界已有近200個國家代表共同簽署《格拉斯哥氣候協定》，全球能源發電面臨新局勢，「淨零發展」成為全球環保熱門的議題，國發會也提出以「能源、產業、生活、社會」4大轉型及「科技研發、氣候法治」2大治理基礎，盼落實淨零轉型目標。