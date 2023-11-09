台北市水利處於大佳河濱公園舉辦向日葵花展，一望無際的金黃色花海在河濱公園搖曳，吸引許多民眾前往。不過，台北市議員王欣儀表示，有民眾陳情當地的景觀廁所及流動廁所髒亂不堪，外面是花海，廁所內卻是「衛生紙海」，更飄散惡臭。水利處長陳郭正承諾，會與環保局溝通，提升廁所巡查頻率。

王欣儀表示，河濱公園的景觀廁所於2016年推動廁所大改造，推出裝潢新穎、看起來更為乾淨的景觀廁所。而近日河濱公園有向日葵花展，許多民眾紛紛前往朝聖，然而卻有民眾向她反應，公園內廁所滿地都是衛生紙與女性生理用品，甚至飄散惡臭。

她說，甚至有民眾看到1名婦人剛進到一間流動廁所內，就馬上跑出來並大喊「臭死了」，連忙戴上口罩才進到廁所，另外，流動廁所雖標榜能把衛生紙沖入馬桶內，但卻無規畫尿布與女性生理用品等物的丟棄處，導致廁所地板上到處都是尿布和女性生理用品。

她質疑，為什麼不直接向環保局請求支援「多功能全齡化親善流動廁所車」？同時要求加派清掃廁所的清潔人員，若清潔工作為委外作業，也應定期派員前往抽檢是否落實清潔。

陳郭正承諾，會盡速和環保局溝通協調，並提升對當地廁所的巡查頻率。